Daddy Yankee lanzó fuerte sablazo a su exesposa tras polémico divorcio: “Lo normalizas”

A finales del año 2024, a través de las redes sociales de Daddy Yankee, se dio a conocer que su matrimonio con Mireddys González llegó a su fin tras más de 30 años juntos.

Esto habría sido ocasionado por diferencias que surgieron con el paso del tiempo y que pese a que buscaron ayuda de profesionales, no lograron ser solucionadas.

Incluso, en diciembre del mismo año, la mujer, quien estuvo trabajando a su lado en cada uno de sus compromisos como artista reveló que el intérprete de Llamado de emergencia, Pose y Calma presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que la acusó de haber realizado movimientos bancarios no autorizados de las cuentas corporativas de la empresa familiar, las cuales superaban los 100 millones de dólares.

El cantante puertorriqueño es una de las estrellas con más éxito en la industria del reguetón. | Foto: getty images

En entrevista con la periodista Leila Cobo para la portada de la revista Billboard en español, confesó que se ha tenido que involucrar de manera más directa en sus negocios, estar al frente de los temas legales de su compañía y la situación que enfrenta con su expareja.

“Hay que estar muy pendiente a todos los negocios. Ahora como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de ahora sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Me siento que he aprendido mucho más. Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando (…) Hay cosas pequeñas que hay que atender que hacen una gran diferencia", mencionó.

Por otro lado, quiso darle un consejo a los jóvenes que están iniciando su trayectoria en la industria artística de la música, afirmando que, es importante hacer una separación de bienes para evitar disputas legales en caso de divorcio con sus parejas.

“Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación porque la música es impredecible”, afirmó.

La pareja no solía compartir muchas publicaciones juntos por medio de las redes sociales. | Foto: tomada de redes sociales.

Por otro lado, habló de la importancia de poner límites y de enfocarse en los proyectos propios y el control de los mismos.