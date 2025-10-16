Suscribirse

Daddy Yankee lanzó fuerte sablazo a su exesposa tras polémico divorcio: “Lo normalizas”

El cantante del género urbano expuso detalles de la situación que está viviendo luego de su separación.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 9:07 p. m.
La famosa pareja anunció su divorcio en el año 2024. | Foto: AFP

A finales del año 2024, a través de las redes sociales de Daddy Yankee, se dio a conocer que su matrimonio con Mireddys González llegó a su fin tras más de 30 años juntos.

Esto habría sido ocasionado por diferencias que surgieron con el paso del tiempo y que pese a que buscaron ayuda de profesionales, no lograron ser solucionadas.

Incluso, en diciembre del mismo año, la mujer, quien estuvo trabajando a su lado en cada uno de sus compromisos como artista reveló que el intérprete de Llamado de emergencia, Pose y Calma presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que la acusó de haber realizado movimientos bancarios no autorizados de las cuentas corporativas de la empresa familiar, las cuales superaban los 100 millones de dólares.

Para Daddy Yankee, el reguetón representa el triunfo de una virtud que dice haber cultivado a lo largo de toda su carrera, la disciplina.
El cantante puertorriqueño es una de las estrellas con más éxito en la industria del reguetón. | Foto: getty images

En entrevista con la periodista Leila Cobo para la portada de la revista Billboard en español, confesó que se ha tenido que involucrar de manera más directa en sus negocios, estar al frente de los temas legales de su compañía y la situación que enfrenta con su expareja.

“Hay que estar muy pendiente a todos los negocios. Ahora como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de ahora sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Me siento que he aprendido mucho más. Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando (…) Hay cosas pequeñas que hay que atender que hacen una gran diferencia", mencionó.

Contexto: Daddy Yankee enfrenta a su esposa en tribunales por millonarias trasferencias a sus cuentas personales

Por otro lado, quiso darle un consejo a los jóvenes que están iniciando su trayectoria en la industria artística de la música, afirmando que, es importante hacer una separación de bienes para evitar disputas legales en caso de divorcio con sus parejas.

“Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación porque la música es impredecible”, afirmó.

La pareja no solía compartir muchas publicaciones juntos por medio de las redes sociales.
Contexto: Karen Sevillano reaccionó a la separación de Daddy Yankee y reveló una de las posibles razones de la decisión

Por otro lado, habló de la importancia de poner límites y de enfocarse en los proyectos propios y el control de los mismos.

“Creo que es bien importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos, todo tipo de límites. En todo esto aprendí que uno se sacrifica por muchas personas que al final del día van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así”.

