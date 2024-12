Karen Sevillano reaccionó a la separación de Daddy Yankee y reveló una de las posibles razones de la decisión

“Galón, galón, galón, el chisme está bueno. Desde que empezó diciembre todo el mundo ha estado metido en un bochinche, menos yo, espero que yo no me meta en ninguno. Hace pocas horas, Daddy Yankee publicó en las redes sociales, para ser precisas, en Instagram, que se separaba de la mujer. Terminaron su relación de 20 años. Ahí, en el comunicado de Daddy Yankee, él dijo que fue la mujer la que le pidió el divorcio a él y que él se lo daba. ¿Por qué se lo pidió? No se sabe y hasta ahora no han dicho nada, yo no creo que vayan a decir por qué una de las cosas que caracteriza al Daddy Yankee es que ha mantenido su vida personal muy privada”, dijo en medio de risas.