Karen Sevillano tomó radical decisión sobre famoso ‘reality’ internacional que le hizo jugosa oferta; seguidores están sorprendidos

Rechazó oferta

La creadora de contenido expuso que la salud mental para ella es muy importante, recordando que hasta hace poco salió de La Casa de los Famosos. “Yo hasta ahora cumplí un mes de libertad y todavía no me he adaptado por completo a la realidad”, dijo.

Karen afirmó que todavía no ha podido recuperar su vida con total normalidad, ya que tiene algunos comportamientos que adquirió durante el encierro y que hasta el momento no ha podido eliminar por completo. “Tengo días en los que no soy yo, noches en las que no duermo completo, el sueño no se me ha acomodado. Psicológicamente, no me siento preparada”, concluyó.