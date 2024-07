El personaje de Betty la fea 2 que con solo dos capítulos se ganó el repudio de los televidentes

El hecho de que no le dé el mejor trato a Betty y se lleve bien con Marcela, ha provocado comentarios como, “No puede haber personaje más insoportable que Olarte, Mila existiendo”, “Para mí no es coherente que Mila, la hija de Betty y Armando se la lleve super bien con Marcela”, “Diosito te damos a Mila, devuélvenos a Doña Julia”, “Es insoportable Mila, la hija de Betty y Armando. ¡Insoportable!”, “Me cae mal Mila... porque no le dice mamá a Betty”.