Érika Zapata se defendió de humillante comentario que le hicieron en redes sobre su estilo

Y es que desde que llegó a la televisión nacional, esta comunicadora social de origen campesino, ha cautivado a muchos por su originalidad frente a las cámaras, al punto de que por su desempeño, no solo es reportera del noticiero del Canal Caracol, sino que también hace parte del programa, La finca de hoy.

“ Alguna modelo, maquilladora, estilista, diseñadora de modas… Que por amor a Dios asesore a la periodista Erika Zapata del Canal Caracol, Noticias Caracol . No sean tan malos amigos de Medellín. Que le tapen esa frente de panela y su vestir, please… ”, fue el fuerte comentario que le enviaron a la periodista por la red social.

Ante el comentario, Zapata no se quiso quedar callada, por lo que decidió responderle, manifestándole que aunque la critiquen y juzguen su estilo, ella está orgullosa de lo que es.

“Me gusta como soy y no necesito cambiar nada” , fue la contundente respuesta de Érika Zapata.

Esta no ha sido la única vez que la comunicadora social ha tenido que salir a defenderse de los malos comentarios, ya que en pasadas semanas, tuvo que salir a responder a un internauta que la acusaba de mentir en sus reportes noticiosos.

Ante esto, la periodista no se quedó con los brazos cruzados y decidió responderle con un tajante mensaje con el que le expresó, “No puedo creer el nivel de mentiras de algunas personas. En esa calle estaba hablando del policía asesinado en Laureles en medio del hurto. No, de ninguna marcha. Hay gente que no tiene códigos de nada”.