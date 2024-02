Érika Zapata, de Caracol, estalló por críticas sobre su físico; calló a quienes le dijeron: “vieja a los 27 años”

Érika Zapata, corresponsal en Antioquia de Noticias Caracol , se hizo conocida con el pasar del tiempo en los medios de comunicación y en las redes sociales gracias a su particular estilo para ejercer su profesión. La paisa no escondió de ninguna forma su acento y terminó usando expresiones muy populares en las calles para contar lo que sucede en Medellín y el departamento.

Érika Zapata, furiosa, se defendió de críticas

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió, acumulando varios comentarios y reacciones de los curiosos.