“Me dejaron sin nada”: la periodista Érika Zapata denunció que fue víctima de robo; así le vaciaron la cuenta

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, denunció este sábado en sus redes sociales que fue víctima de un robo. De acuerdo con la periodista, delincuentes le desocuparon su cuenta de ahorros. “Me dejaron sin nada”, dijo.

Zapata manifestó a SEMANA que se percató del hurto en las últimas horas cuando intentó retirar dinero de su cuenta y se encontró que estaba en ceros.

Posteriormente, llamó al banco y le comentaron que una semana atrás los delincuentes cambiaron los datos registrados en la entidad y, tras ello, hicieron varios retiros y sacaron tarjetas de crédito a su nombre.

“Me dijeron que hicieron varios retiros, que cambiaron mis datos, mi número de celular, mi correo electrónico. Sacaron tarjetas de crédito, me dejaron la cuenta en ceros. Ellos retiraron (dinero) por varios días”, dijo la reportera, quien señaló que del banco le dijeron que en tres días esperaran darle solución a lo sucedido.

“El banco me dijo que no me preocupara, que yo no tenía la culpa y que en tres días esperan consignarme la plata. Y sobre la tarjeta de crédito yo no tengo que asumir eso porque no es culpa mía. Pero uno queda con miedo. No entiendo cómo me hackearon los datos”, sostuvo.

“27 años y nada”: Érika Zapata hizo pícara confesión sobre su intimidad

Érika Zapata ha sabido llamar la atención de los televidentes gracias a su estilo único a la hora de presentar las noticias. Aunque la periodista ha recibido algunas críticas por su manera de informar, han sido más los comentarios aplaudiendo su autenticidad.

Y así como es sincera en su presentación, también lo es a la hora de hablar de su vida. Y es que la famosa está orgullosa de sus orígenes y del camino que ha recorrido, y no teme mostrarse tal cual.

La periodista de Noticias Caracol no aguantó más las críticas en redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @erika_zava

Incluso, la famosa se ha sincerado respecto a su vida personal. Por ejemplo, hace poco reveló que nunca ha tenido novio. Y además, contó mucho más que eso. Lo hizo en una divertida conversación con Tropicana.

“Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”.

De acuerdo con la periodista, por ahora no ha encontrado un hombre que le mueva la fibra lo suficiente como para lanzarse al vacío y tener una relación.

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no”.

De paso, dio algunas pistas de quién podría ser la persona indicada para ella: “Podría perfectamente estar con alguien como un Érika Zapata hombre. Aunque suene a broma, no he experimentado esa parte del amor. Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien”, afirmó.

Érika Zapata en la playa de Cartagena. | Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol. | Foto: Instagram: Día a día

En aquella conversación con la emisora, la reportera también reveló quién fue su primer amor. Sin embargo, todo se quedó en lo platónico.