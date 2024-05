Estas son las razones por las que los sindicatos de la Dian bloquean la calle 26 en Bogotá. La entidad responde a sus reclamos

“Estamos en este momento con los trabajadores de la Dian haciendo una protesta pacífica, donde nos han enviado el Esmad. La verdad es que no hemos tenido acceso a medios de comunicación, tenemos un director dedicado a las redes sociales, no tenemos el poder que él tiene, y él está aprovechando estos medios. Queremos que el país nos escuche y sepa qué es lo que está pasando al interior de la Dian ”, indicó a SEMANA Ángela Mera, presidenta de Sihtac.

Reyes se reunió presencial y virtualmente con los empleados cuyos cargos quedan bajo riesgo en esta situación y les expresó su frustración, pues entiende claramente que no hay explicación suficiente para quienes se encuentren en dicha posición. “La pérdida del empleo es una tragedia y por eso fuimos hasta la Corte Constitucional tratando de evitarlo”, insistió.

Otros argumentos

La presidenta de Sihtac, en diálogo con este medio, dijo que no solo protestaban por la pérdida de empleos, sino también por “una cadena de situaciones que se han venido presentando con el director Luis Carlos Reyes y que él no les cuenta a los colombianos”.

“Lo primero es que suprimió varios cargos de carrera administrativa y con esa plata crea dos cargos de asesores en el exterior. Esos dos cargos les va a pagar más de 70 millones de pesos, no les exige inglés, son administradores en salud, son bibliotecólogos, son sociólogos. Nuestra organización sindical Sihtac fue crítica de esa situación porque aquí hay inspectores que les pagan 12-13 millones de pesos, les exigen inglés y no les permiten estas profesiones, porque no tienen nada que ver con el recaudo del Estado. Sin embargo, como nuestra organización sindical protestó el día 20 de diciembre, nos cita a una reunión para construir esos dos cargos (...). Cuando ya llevaba 20 minutos hablando, nos hace una novena navideña, yo denuncio y vuelve a citarnos el 26 de diciembre. Esa reunión fue muy corta, vuelvo a hacer la solicitud y nos cita en enero, pero nos niega el permiso sindical”, narró Mera.