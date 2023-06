Érika Zapata se destapa y comparte tremendo indirectazo: “Es importante estar con un hombre que tenga”

Érika Zapata es una periodista colombiana, de Noticias Caracol, que con el paso del tiempo se ha ganado el corazón de los ciudadanos cafeteros. En cada aparición que hace la antioqueña, esta capta al atención por su gran y particular manera de informar y dirigirse a las personas. Su carisma ha ocasionado que miles de individuos la sigan en sus diferentes redes sociales.

Érika, por lo general, realiza una gran cantidad de reportajes, de diferentes en temas, en distintos lugares del departamento de Antioquia, aunque lo más común es verla en Medellín y su área metropolitana. La forma en la que cubre cada noticia es más que especial.

Por esto, muchas personas en distintos lugares del país aprecian a Érika y su gran labor como periodista. Cuando la ven, los gratos saludos siempre aparecen. Sin embargo, así como hay personas que valoran de gran manera el trabajo de la comunicadora social, hay otras más que se incomodan y no sienten gusto por la forma de presentar de la misma.

Periodista de 'Noticias Caracol'. - Foto: Tomada de Instagram @erika_zava

Esto ha ocasionado que en diferentes oportunidades Érika sea criticada a través de la red social Twitter, donde la misma aprovecha para compartir sus notas periodísticas y demás temas relacionados con su vida personal.

En este sentido, en lo que corresponde a lo que comparte la periodista sobre su vida personal, en las últimas horas Érika dio retuit a un mensaje que se tomó como un fuerte indirectazo. El mensaje está asociado con las relaciones sentimentales y los procesos de crecimiento.

“Yo muchas veces fui mujer de proceso, yo pago, yo invito, yo te ayudo, y ¿saben de qué me sirvió? Exacto, de nada. Así que mi opinión más hijuep* es que sí es importante estar con un hombre que tenga, y quiera más. Una cosa es apoyar a ese hombre y otra andar con un vago”, fue el mensaje que compartió Érika Zapata en su cuenta oficial de Twitter.

Mensaje que compartió Érika Zapata. - Foto: Twitter @ÉrikaZapata

Más palabras de Érika Zapata en Twitter

El pasado viernes 16 de junio, Érika publicó en su cuenta de Twitter la foto de un perrito, afirmando que lo había rescatado con un mes de nacido y que ya era un tipazo. “Lo rescaté con un mes de nacido y ya es un tipazo”, dijo.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Hermoso”; “Yo tuve uno muy parecido raza criolla y me duró más de 14 años, era MUY sano el perrito, y no me volví a comprometer con mascota alguna”; “Qué lindo, se parece a mi Pluto. Y estás muy linda mi Érika hermosa... un abrazo para ti y TODOS los tuyos”; “Gracias por cambiarle la vida eso dice mucho de una persona. Bendiciones”.

Además, sobre las criticas por su forma de hablar manifestó lo siguiente. “Uno no elige cómo hablar. Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”.

“Esta ha sido la época más bonita de mi vida. Gozando de una excelente oportunidad laboral y saliendo adelante con mi familia. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a lo malo, a detractores que me salieron de la noche a la mañana y a gente que me quiere hacer daño”, agregó la reconocida periodista.

Érika Zapata. - Foto: Instagram: Día a día

También dijo que su gran aliado en estos caso es Dios. “Uno se blinda con Dios. Son épocas en que he formado el carácter. Algunos dicen que son una puesta en escena forzada y otros que quiero fama. Pero yo no soy nada de eso, estoy luchando por mis sueños como mucho de ustedes y quise hacerlo a mi estilo”.