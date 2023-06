¿No está con Lewis Hamilton ni Tom Cruise? Rumores relacionan a Shakira con otro famoso

Shakira terminó su relación de casi una década hace un año con el exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, lejos de pasar al segundo plano para la opinión pública, el tema de su ruptura se mantiene más vigente que nunca con cada paso que ambas partes dan en su vida personal.

El posible matrimonio del exjugador con Clara Chía, el debate de la cantante contra Hacienda en España, la situación de sus hijos y el rumoreado romance entre la colombiana y el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, son algunos de los factores que acaparan los titulares del mundo de la farándula.

Crecen los rumores de una posible relación entre Shakira y alguna celebridad. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

No obstante, recientemente los medios de comunicación cercanos al círculo de la barranquillera comenzaron a dar un giro inesperado en la narrativa, sacando al corredor británico de la escena y colocando a otra celebridad muy cerca de ella, que ha aparecido como otro supuesto gran pretendiente.

La diferencia con este otro caso es que no se trataría de una sorpresa, sino, por el contrario, de un viejo conocido. De un gran amigo de la intérprete de hace muchos años, con quien ha compartido set, tarima y momentos especiales.

Y es que, según la revista Socialité, Shakira estaría saliendo con nada más y nada menos que el cantante español Alejandro Sanz.

Por lo que el portal en cuestión explica, es la letra de la siguiente canción de la vocalista la que dará indicios del comienzo de su nuevo romance, más allá de que otras fuentes hubiesen dicho que incluso ya la habían visto besándose con Hamilton.

El cantante español Alejandro Sanz tiene más de 15 años de amistad con Shakira. - Foto: Getty Images

Así las cosas, sería nuevamente la música, la herramienta que ‘Shak’ encontraría para comunicar al mundo las decisiones más relevantes en este momento de su vida.

“Andaba sola y te busqué para que me tortures”, dice el próximo tema de la atlanticense.

Con esa frase, corta, pero diciente, se hace una clara referencia a La tortura, que fue interpretada por Mebarak y el español en 2005, siendo una de las primeras colaboraciones en la carrera de ella y dando inicio a una larga amistad.

“Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o es en plan, amigos”, sigue escuchándose en la lírica.

Alejandro Sanz y Shakira pic.twitter.com/ymzZrwxSls — Ruddy Cleopatra Colorado (@CleopatraR581) June 12, 2023

Cabe destacar que juntos también han firmado éxitos como el anteriormente mencionado y Te lo agradezco, pero no.

Mientras otras versiones incluso mostraban la posibilidad de que Shakira estuviese saliendo con la superestrella de Hollywood, Tom Cruise, todo ha sido descartado por Sanz, fortaleciéndose aún más porque el cantante recientemente terminó con su ex, Rachel Valdés.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo” , indicó el madrileño en su momento.

Y es que por estos días, ambos músicos estarán muy cerca, pues Sanz acabó de firmar con Sony Music, mismo sello que produce a su amiga (¿o novia? ) . Ante su llegada, la sudamericana decidió darle la bienvenida.

La cantante y el artista español siempre estuvieron en centro de rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @shakira

“He podido ser testigo de excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado ‘Person of the Year’ en los Grammy y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa”, comentó.

Con esto, la única tortura será la que tendrán los fans hasta que alguna de las partes decida asumir o desmentir todos los rumores.