Video | Paola Jara sorprendió a más de uno tras interpretar un tema de Bad Bunny en pleno concierto

Paola Jara es una de las cantantes más queridas y admiradas de la farándula nacional. Con una carrera de décadas en el género de música popular, se ha dado a conocer no solo en todas las regiones de Colombia, sino que también ha tenido importantes presentaciones en estadios fuera del país agotando la boletería en territorios como Estados Unidos, Chile y Ecuador.

La artista ha sabido cómo llamar la atención de su fanaticada por más de un motivo. Entre ellos, por su relación con Jessi Uribe, que ha sido criticada por más de uno, pues hasta día de hoy se los recuerdan en algunas ocasiones a través de sus redes sociales. Pero esto no ha sido ningún impedimento para que Jara siga disfrutando de su carrera musical. Por lo contrario, aprovecha cada presentación para disfrutar con sus seguidores.

La paisa, en sus conciertos, disfruta de principio a fin cada una de sus presentaciones y también aprovecha el espacio para interpretar algunos temas de otros géneros que son tendencia a nivel nacional.

Cabe mencionar que la paisa, en sus conciertos, disfruta de principio a fin cada una de sus presentaciones y también aprovecha el espacio para interpretar algunos temas de otros géneros que son tendencia a nivel nacional. De hecho, en una de sus últimas presentaciones, cantó la reconocida canción ‘1x100to’ de Bad Bunny con Grupo Frontera, que es una de las más escuchadas en todo el mundo.

La interpretación de la cantante impresionó a todos los asistentes, pues no esperaban dicha canción en el concierto, por lo que no dudaron en aplaudirla.

La artista publicó por medio de su cuenta oficial de Instagram el momento exacto en el que interpretó la canción y sus seguidores no esperando para comentar el post. Entre los comentarios, sus seguidores exaltaron la voz de la artista y dijeron: “Talentosa”,“Puro talento”; “qué energía increíble le pones siempre y que decir de esa humildad tan increíble te amo mi Pao”.

Paola Jara se llevó tremendo susto: un hombre se le escondió en el baúl del carro

Paola Jara y su esposo Jessi Uribe, también cantante de música popular, sin duda son una de las parejas más famosas en Colombia. Por lo tanto, a cada lugar donde van, sus seguidores buscan obtener fotos o autógrafos de ellos.

De hecho, Paola Jara reveló recientemente -a través de Instagram- que uno de sus seguidores le hizo pasar tremendo susto después de terminado uno de sus conciertos. De acuerdo con la artista, un joven se escondió en el baúl del carro, de modo que luego pudiera sacarse una foto con ella.

“El susto más tremendo que me han pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto jajajajaja. Y luego nos ayudó a salir y abrió camino y todo”, dijo Jara en Instagram.

Y ahí no se detuvo todo. Luego, el joven le pidió a la artista que fuera a su cumpleaños número 30, en el mes de julio.

Tras lo anterior, algunos internautas comentaron: “Qué hermosura. Que vaya al cumpleaños de él (...) Donde Paola Jara le llegue al muchacho el día de su cumpleaños, se gana a Colombia entera (...) Vaya al cumpleaños, el mundo entero te amará (...) Tan bellos (...) Hermoso el chico”.

Vale destacar que Paola Jara y Jessi Uribe se convirtieron en una de las parejas más comentadas y controversiales de la farándula nacional, debido a toda la historia que rodea su relación. Los dos representantes del género popular se enfrentaron a críticas y comentarios de todo tipo, ya que su amor fue mal visto por los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, a pesar de los mensajes negativos, ambos cantantes continuaron su trabajo y su camino, conquistando con la potencia de sus voces, el estilo que proyectaron en los escenarios y los sentimientos que se demostraron el uno al otro. El santandereano y la paisa construyeron una unión única, disfrutando cada momento que pasaron en los últimos años.

De hecho, recientemente, Paola Jara llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram con una inesperada publicación que realizó, donde dejó a la vista que estaba ‘distanciada’ de Jessi Uribe. El cantante se encuentra viajando por cuestiones laborales, por lo que no ha podido estar con su pareja en los últimos días.