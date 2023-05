Paola Jara habría pasado nuevamente por el quirófano para hacerse otro cambio en la cara

Paola Jara es una de las artistas más importantes de la música popular en Colombia y Latinoamérica, además de ser muy querida entre el público amante de este género musical.

Por eso mismo, muchos de los fanáticos están pendientes de la vida de la cantante, los cambios que hace, su relación con su esposo, Jessi Uribe, y también su música.

Jessi Urine y Paola Jara. Rumores sobre un posible bebé - Foto: Instagram @jessiuribe3

En los últimos días, se ha hablado de los hijos que podrían venir en camino, pero sobre el tema, la artista en diálogo con SEMANA manifestó que está abierta a “lo que Dios quiera en este momento. Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor. Y bueno, lo que Dios quiera, la verdad”.

La paisa expresó a SEMANA que antes de casarse no pensaba en tener hijos, o un hogar. “Siempre he pensado -y para mí-, es la decisión más importante, la más responsable, la más cuerda, la más coherente que yo pueda tomar en mi vida, y siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente”.

Paola se dedicó a “realizar, quizás de pronto, esa parte profesional primero como mujer, y de pronto le di más espera y fui aplazando un poquito más el tema de los hijos, del amor, de la familia... Lo puse como en un segundo plano de mi vida”, sentenció.

Paola Jara y Jessi Uribe Son pareja y colegas; ambos cantan música popular. - Foto: Instagram: @paolajarapj

La idea de que la cantante podría estar embarazada, surgió debido a que, según algunos internautas, a la cantante le habían visto diferente su aspecto. Sin embargo, el misterio se resolvió, gracias al presentador Ariel Osorio, de ‘Lo Sé Todo’ del Canal Uno.

Ello, según quedó registrado durante una de las transmisiones del programa, en donde Osorio develó la verdadera razón de los cambios que se le han visto a la antioqueña y negó que se tratara de las hipótesis que plantearon sus compañeras de set, pues especularon que podrían ser filtros en las fotos, falta de entrenamiento, o incluso maquillaje profesional.

Sobre esto, Ariel manifestó: “No, nada de eso, no vengan a especular. Les voy a contar qué tiene Paola Jara. Les voy a contar lo que es evidente: Paola Jara tiene un cambio y es de nariz, se ha operado. Nos enteramos que ha pasado, de nuevo, por el quirófano para arreglarse su nariz”.

La confesión de Paola Jara sobre Jessi Uribe

Asimismo, la artista manifestó que después de su vida de casada, sus ideas han ido transformándose: “Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor”.

Es una de las artistas colombianas más seguidas en redes sociales. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Paola confesó a SEMANA que antes de enamorarse, no se veía casada: “De hecho, hasta ese momento- el matrimonio, ni siquiera lo contemplaba en mi vida, o lo veía como... Ni lo veía, en realidad (expresa entre risas). No era la mujer que soñaba. De hecho me costó cuando me fui a casar, y sentarme a escoger el vestido de novia, pensar en eso... nunca me había visto con un vestido de novia”.

“Nunca me había visualizado así y para mí fue un choque, decir como que...’Venga, verdad. ‘¿Yo cómo me quiero ver como novia?’, incluso el planeador siempre era como que ‘sos la novia más simple que he podido atender (afirmó la artista, mientras reía). ¡No puede ser! Me soñaba más yo este día, que vos’. Pero bueno, el amor todo lo cambia, todo lo puede... El amor es muy lindo. Y me hizo cambiar muchas cosas de la vida”, confesó entre risas la artista.