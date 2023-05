Karol G en la cima de la moda: la cantante se roba la portada de ‘Elle’ con su estilo único

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

Karol G no para. La artista antioqueña continúa cosechando logros, luego de varios años de trabajo duro y esfuerzos, siendo número uno, especialmente con su más reciente álbum, Mañana será bonito, con el que ha roto varios récords, entre los que destacan que ha sido de los más escuchados en las plataformas digitales, en español.

Recientemente, la colombiana ha sido portada de varias publicaciones como la revista GQ, y también estuvo en la W Magazine, además fue invitada al Saturday Night Live, reconocido programa de televisión en Estados Unidos, y varias publicaciones prestigiosas en el mundo.

Karol G se ganó el cariño del público (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, indicó Karol en entrevista con Elle.

“Mañana será hermoso. Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona… Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, agregó la colombiana, quien se sorprendió del éxito que logró su álbum.

“Mi padre, siempre, incluso cuando yo no quería, me decía: ‘Sí, vamos, lo vamos a lograr. Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiera abandonado todo”, manifestó la colombiana.

“Toda mi vida habíamos escuchado música de hombres. Pero en realidad, nosotras, como mujeres, decimos las cosas de manera diferente, sentimos las cosas y pensamos sobre las cosas de manera diferente. Hablaba de eso como una mujer sin tabúes, sin oscurecerlo”, agregó la intérprete de Mientras me curo del corazón.

Karol G está en la cima de la música, tamién (Photo by Ethan Miller/Getty Images) - Foto: Getty Images

Asimismo, la paisa compartió en las últimas horas algunas fotografías que le hicieron para la revista Elle, en su edición de Estados Unidos. La artista no ocultó su alegría y compartió el hecho en su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 63,1 millones de seguidores.

“Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar 🤍🌸”, indicó la artista inicialmente, pues este 2023 ha sido de grandes logros para la cantante.

“Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto 💕 Pdta: foto 8 MI FAVORITA! Y la tuya???”, escribió la antioqueña.

El post contó con millones de ‘me gusta’ y centenares de comentarios en los que diferentes personas le expresan su admiración a la colombiana, que ha dejado el nombre de su país, muy en alto, al mostrarse también, muy natural y auténtica.

Todas las semanas Karol G es tendencia en las redes sociales. - Foto: Instagram: @karolg

“Creo q mas de uno nos conectamos con la personalidad de ella auténtica, sencilla, noble, alegre, luchadora... nos ha robado el cora❤️ con su carisma y sus hermosas letras✨”; “una artista que representa a la mujer tal y como es rompiendo los estereotipos de la belleza industrial y nos enseña que todas somos bellas al natural”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

En las fotografías, Karol luce su cabellera totalmente lisa y sin recogido, dejando un toque de naturalidad y la sensualidad que la caracteriza. Asimismo, las rayas son protagonistas.