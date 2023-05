¿No las respetan? Karol G dio revelador detalle de la industria del reguetón para las mujeres

Karol G es una de las exponentes colombianas de la música latina más influyentes del momento, por todos los años de trabajo que lleva realizando para posicionarse.

Este ha sido para la antioqueña el año en el que ha cosechado el fruto de tanto esfuerzo y también un tiempo para cumplir sueños, como ocurrió recientemente en el Movistar Arena de Bogotá, cuando tuvo la oportunidad de cantar junto a Alicia Keys.

El evento representó un hito para la colombiana, especialmente porque antes de ser mundialmente reconocida, incluso en la industria nacional, Carolina –su nombre de pila– subía videos a YouTube cantando sus canciones. Por eso, partió su historia en dos.

Karol G se ganó el cariño del público. - Foto: Getty Images

La paisa dejó un mensaje de reflexión y agradecimiento de todos estos años en su carrera, en los que, según manifestó, valió la pena todo esfuerzo para poder estar posicionada como una de las más escuchadas en todo el mundo.

“La vida no para de sorprenderme… Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, ¡valieron toda la pena! ¡Cada lágrima y cada celebración! 🖤”, indicó en su publicación inicialmente.

Karol nació en Medellín. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) - Foto: Getty Images for The Latin Recor

“Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, ¡Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, agregó la paisa, compartiendo su emoción y felicidad con sus más de 62,8 millones de seguidores en Instagram.

Karol G y Alicia Keys cantaron juntas 'No one'. - Foto: instagram @aliciakeys

“@aliciakeys Gracias, reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país ♾️✨🇨🇴 Pdta: This Girl is on Fire”, con estas palabras, la antioqueña finalizó su mensaje de admiración y gratitud con la estadounidense, mencionando de paso, el éxito de la artista.

Por su parte, Alicia también compartió en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó lo feliz que estaba de haberse presentado por primera vez en Colombia.

Karol G es de las más queridas en Colombia. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) - Foto: Getty Images for Billboard

“¡Te amo, Colombia! Woooooowwww!!! “My first time in Colombia was mind blowing!!! Y’all gave me LIFE!!!!🇨🇴🇨🇴🇨🇴”, que traducido significa: “Mi primera vez en Colombia fue alucinante!!! Todos me dieron vida”.

De otro lado, Karol en entrevista con Cassidy George para ‘W Magazin’ reveló detalles de la industria de la música, en el género del reguetón para las mujeres.

Karol G ha roto récords con su música. (Foto de Amy Sussman/Getty Images para Coachella) - Foto: Getty Images for Coachella

Afirmó que para ella “ha sido muy difícil encontrar un lugar de respeto en esta industria. Ahora estoy muy feliz de ver crecer el movimiento y estar en el punto en que las niñas representan y dicen: ‘Tenemos nuestra versión de la historia’. Tenemos diferentes situaciones y estados de ánimo; somos chicas buenas, chicas malas, chicas jefas, sentimos, tenemos intimidad, también nos gusta el sexo’”.

Karol también mencionó que los productores no querían abrirle la puerta porque decían que el género era de hombres, y las mujeres no cabían, pero sus padres siempre estuvieron apoyándola: “Creyeron en mí desde el primer día. Así que siempre trato de enviar el mensaje de que las familias deben confiar en sus hijos y dejarlos ser lo que quieran”.

Además, habló de las historias que rondan tras sus canciones: “La mayoría de mis canciones son sobre una historia muy personal, y creo que la realidad es lo que conecta con las personas, incluso si no conocen la letra. Se trata de energía”.