“Diosito es así de lindo y ahí están Karol G y Alicia Keys en el mismo escenario”: la paisa comparte su felicidad en redes

Karol G actualmente es un ícono colombiano de la música en todo el planeta, pues el mundo entero escucha su nombre y sabe que viene desde Antioquia, Colombia.

Su más reciente álbum la ha posicionado en los primeros lugares de las listas de música en todo el mundo, batiendo récords como artista, como latina y también por sus letras, lo que deja ver que tanto esfuerzo empieza a rendir sus frutos.

En los últimos días, Karol ha estado viviendo grandes momentos, no solamente para su carrera sino también para su propia vida, pues, según lo ha compartido, Dios le ha permitido hacer realidad muchísimos de los sueños que tenía cuando era una cantante poco conocida.

Karol G estuvo con ALicia Keys en el Movistar Arena en Bogotá - Foto: instagram @aliciakeys

El más reciente hito en su carrera fue que pudo estar al lado de Alicia Keys en el mismo escenario después de varios años de mucho esfuerzo y trabajo en su carrera artística.

El momento hizo felices a la colombiana y la neoyorquina, pues ambas artistas postearon fotografías de la presentación en el Movistar Arena de Bogotá y dejaron mensajes de gratitud, que permitieron ver cuán lleno tenían su corazón de felicidad y alegría al compartir con el público capitalino.

En su introducción al escenario, Carolina (nombre de pila de la artista) entonó los primeros versos de su canción Mañana será bonito: “Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito… Diferente... Otra vibra, otro ambiente... “.

La colombiana, por su parte, dejó un mensaje de reflexión y agradecimiento de todos estos años y su en su carrera, en los que, según manifestó, valió la pena todo esfuerzo para poder estar posicionada como una de las más escuchadas en todo el mundo.

Las dos cantantes conformaron una dupla de encanto en el show de la estadounidense en Bogotá. Foto: Instagram @aliciakeys. - Foto: Foto: Instagram @aliciakeys.

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤”, indicó en su publicación inicialmente.

“Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, agregó la paisa, compartiendo su emoción y felicidad con sus más de 62,8 millones de seguidores en Instagram.

“@aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país ♾️✨🇨🇴 Pdta: This Girl is On Fire”, con estas palabras, la antioqueña finalizó su mensaje de admiración y gratitud con la estadounidense, mencionando de paso, el éxito de la artista.

Por su parte, Alicia también compartió en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó lo feliz que estaba de haberse presentado por primera vez en Colombia.

Alicia Keys en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: JUAN PABLO PINO / AFP

La estrella norteamericana, para congraciarse con los colombianos, escribió en español: “Te Amo, Colombia!! Woooooowwww!!!”. Luego, en su idioma natural, expresó: “Mi primera vez en Colombia fue alucinante!!! Todos me dieron vida”. “My first time in Colombia was mind blowing!!! Y’all gave me LIFE!!!!🇨🇴🇨🇴🇨🇴”, afirmó.

“Sharing the stage with my sister @karolg last night was magiccccccc!!!”: agregó en su idioma, lo que en español traduce: “Compartir el escenario con mi hermana @karolg anoche fue magiccccccc!!! (mágica)”.

De acuerdo con los internautas, la cantante norteamericana hizo un recorrido por sus más grandes éxitos musicales, pasando por distintos géneros como el reggae, el góspel, dancehall, soul o hip hop, constatando su versatilidad como artista.