“Te amo Colombia”, Alicia Keys derrocha cariño en redes con fotos junto a Karol G

Desde que se anunció el concierto de Alicia Keys en Colombia miles de personas hicieron hasta lo imposible por asistir, corriendo a las plataformas respectivas para adquirir la boleta y planeando todo lo pertinente para llegar a la hora indicada al Movistar Arena en Bogotá, lugar donde la cantante estadounidense demostró por qué es una de las mejores cantautoras y compositoras de la industria.

Desde la mítica Fallin’ hasta su exitazo Girl On Fire, todo el gran repertorio de Keys sonó en medio de una noche fría bogotana, que pronto adquirió calor con toda la euforia de los miles de asistentes que no decepcionaron y acompañaron a la también rapera en su performance, uno de los más asombrosos que se ha visto en Colombia de música blues, que también navegó por géneros como el hip hop, el reggae y hasta el reguetón. Además, en su apertura contó con la presencia de Goyo, elegida por Alicia para iniciar una noche musical inolvidable.

Alicia Keys en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: JUAN PABLO PINO / AFP

En medio del show Keys dio su mayor sorpresa de la noche, su invitada especial, una de las cantantes más queridas y más importantes de la escena musical internacional actual. Se trató de la colombiana Karol G, quien ataviada en un minivestido plateado muy brillante y unas botas imponentes hasta la rodillas, acompañados de una melena rosada fenomenal, apareció en el escenario cantando una de sus más recientes canciones, Mientras me curo el cora.

Alicia y Karol se decantaron en abrazos y gestos que demostraba la admiración que se tienen la una a la otra, para luego cantar juntas la canción No One, siendo Keys la encargada de cantar su versión en español al mismo tiempo que la paisa hacía lo mismo, pero en español, regalando un momento inolvidable no solo en la historia artística de la estadounidense, sino en el de la antioqueña, quien en su adolescencia hacía covers de Keys y ahora puede ostentar haber compartido escenario con ella.

Karol G estuvo en el concierto de Alicia Keys - Foto: fotograma 0:32,@andramarianm, twitter

La primera en pronunciarse sobre este maravilloso encuentro en tarima fue Karol, extasiada por lo que acababa de vivir y agradecida con la vida por haberle permitido cumplir un sueño más, cantar con uno de sus ídolos, asunto que se le está volviendo costumbre, pues la paisa ha podido compartir escenario y set con varias de las mujeres que siempre tuvo como ejemplo en la música.

Dentro de este selecto grupo están Anahí Puente de la banda mexicana RBD, con quien Karol cantó en ciudad de México la mítica Sálvame. También aparece la chilena Miriam Hernández, la encargada de acompañar a la paisa en Viña del Mar para recibir sus gaviotas de plata y de oro. Y cómo no mencionar a la legendaria Shakira, referente musical colombiano para la antioqueña que terminó colaborando en la canción TQG, uno de los éxitos más grandes de las colombianas en 2023.

Por su parte Alicia también se decantó en amor hacia su show y su experiencia en Colombia, pues era la primera vez que visitaba tierras cafeteras en sus tres décadas de vida artística y le fascinó, quedó encantada con el público colombiano y con haber dado un show que para ella fue tranquilo, disfrutable, sin contratiempos y con mucha energía, pues ella escuchaba a la perfección cómo los miles de asistentes cantaban al unísono sus mejores canciones.

Foto: Instagram @aliciakeys. - Foto: Foto: Instagram @aliciakeys.

“¡¡Te Amo, Colombia!! ¡¡Woooooowwww!!! ¡¡¡Mi primera vez en Colombia fue alucinante!!! ¡Todos ustedes me dieron VIDA! Compartiendo escenario con mi hermana @karolg, la noche fue mágica!!! ✨✨✨✨”, escribió en las publicaciones que hizo tanto en Instagram como en Twitter, donde no solo publicó fotos y videos inéditos de su performance, sino que le mostró al mundo postales hermosas junto a la paisa, quien obviamente le respondió a la cantante con su respectivo comentario.

“LatinoAmerica te Ama!!! 🥹❤️‍🩹🌸”, fue la frase de Karol en el post de Keys, que ya cuenta con más de 572 mil likes y 16 comentarios, la mayoría impulsados por la misma Bichota, pues ella en su perfil mandó a todos sus seguidores a que le demostraran su amor a la estadounidense, así como esta le declaraba su amor a Colombia, donde sus fans esperan volverla a ver en vivo y en directo, ojalá muy pronto.