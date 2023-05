El impresionante motivo por el que Karol G abandonaría los Estados Unidos, ¿en qué país vivirá ahora?

Karol G continúa celebrando sus éxitos en el mundo, en su carrera musical, luego de presentarse en el Movistar Arena junto a Alicia Keys y ser una de las latinas más escuchadas en el mundo.

En las últimas horas, la antioqueña lanzó su Tini Desk (que se realiza por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music), que es un formato de concierto acústico, en el que la paisa interpretó varios de sus éxitos como Carolina, Gucci los paños, Pero tú, Mercurio, entre otras.

En medio de la grabación, la artista confesó (tal como reveló Telemundo) que volvió a vivir en Colombia, específicamente en Medellín, porque quería sentirse en casa. Y por ello dejó su estadía en los Estados Unidos.

Las dos cantantes conformaron una dupla de encanto en el show de la estadounidense en Bogotá. Foto: Instagram @aliciakeys. - Foto: Foto: Instagram @aliciakeys.

Asimismo, en entrevista con Cassidy George para la W Magazine, confesó que los productores del reguetón no le abrieron las puertas, pero sus padres siempre estuvieron apoyándola, “creyeron en mí desde el primer día. Así que siempre trato de enviar el mensaje de que las familias deben confiar en sus hijos y dejarlos ser lo que quieran”.

Asimismo, confesó que para ella “ha sido muy difícil encontrar un lugar de respeto en esta industria. Ahora estoy muy feliz de ver crecer el movimiento y estar en el punto en que las niñas representan y dicen: ‘Tenemos nuestra versión de la historia’. Tenemos diferentes situaciones y estados de ánimo; somos chicas buenas, chicas malas, chicas jefas, sentimos, tenemos intimidad, también nos gusta el sexo’”.

Todas las semanas Karol G es tendencia en las redes sociales. - Foto: Instagram: @karolg

Además, habló de las historias que rondan tras sus canciones: “La mayoría de mis canciones son sobre una historia muy personal, y creo que la realidad es lo que conecta con las personas, incluso si no conocen la letra. Se trata de energía”.

Karol G es muy querida por muchas personas -(Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) - Foto: Getty Images for Billboard

Karol también se refirió a su más reciente álbum, Mañana será bonito, que, a propósito, logró ser número uno, llevándola a ser la primera latina en lograrlo: “Fue muy difícil para mí abrirme de maneras muy diferentes. Cada canción cuenta una historia sobre mí, sobre mi vida. Creo que esos momentos son los que crean nuestras personalidades y nos hacen más fuertes para las cosas más grandes que vendrán. Siempre digo: ‘¡El tiburón hace que los peces naden más rápido!’”.

La presentación con Alicia Keys

Hay que decir que unirse a Alicia Keys, fue un sueño cumplido para la paisa, pues en años anteriores ella cantaba sus canciones, antes de ser famosa. Por lo cual, dejó un mensaje de gratitud a la neoyorquina, en su cuenta de Instagram. Ello después de varios años de mucho esfuerzo y trabajo en su carrera artística.

En su introducción al escenario, Carolina (nombre de pila de la artista) entonó los primeros versos de su canción Mañana será bonito: “Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito… Diferente... Otra vibra, otro ambiente... “.

Karol G estuvo con ALicia Keys en el Movistar Arena en Bogotá - Foto: instagram @aliciakeys

“La vida no para de sorprenderme… Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤”, indicó en su publicación inicialmente.

“Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, agregó la paisa, compartiendo su emoción y felicidad con sus más de 62,8 millones de seguidores en Instagram.

“@aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país ♾️✨🇨🇴 Pdta: This Girl is On Fire”, concluyó emocionada la paisa.

Por su parte, Alicia también compartió en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó lo feliz que estaba de haberse presentado por primera vez en Colombia.