“El matrimonio ni siquiera lo contemplaba”: Paola Jara confesó que Jessi Uribe la hizo cambiar sus ideas

Paola Jara es una de las artistas de música popular más conocidas en Colombia y Latinoamérica sobre todo porque su voz destaca en una industria que, por años, estuvo liderada por hombres.

Recientemente, Paola celebró su primer aniversario con Jessi Uribe, de quien está muy enamorada, según lo manifiesta y lo comparte en las redes sociales.

Jessi llegó a su casa después de su gira por Europa y, sin que su esposa lo sospechara, le preparó una sorpresa muy romántica en un lugar íntimo donde pudieron festejar el amor, pero antes de eso, hubo un detalle que marcó la celebración y ahora es un accesorio obligado para la pareja, pues es una referencia a todo el cariño que se tienen y a la presencia del uno en el otro a pesar de la distancia: Una cadena cuyos dijes son las iniciales de cada uno.

Pareja de cantantes de música popular. Acumulan millones de seguidores en Instagram y llevan más de un año de matrimonio. - Foto: Instagram: @paolajarapj

En entrevista con SEMANA, previo a su aniversario, la artista antioqueña habló de varios temas, a propósito de su más reciente colaboración musical con el chileno exponente de cumbias en Latinoamérica, Américo, en Cuéntaselo, una producción musical que habla de un romance que surge entre dos personas que están comprometidos.

Al ser cuestionados en el caso hipotético de estar en la situación que narra el sencillo (infidelidad), ambos artistas concluyeron que era mejor alejarse y evitar las tentaciones.

“Es parte del juego y es una muy buena estrategia no exponerse”, dado que al jugar con fuego te vas a quemar, indicó Américo.

Mientras que Paola afirmó que prefiere no meterse “en esos chicharrones y evitar. Si en algún momento de la vida, Dios no lo permita, porque pues, estoy felizmente casada, pero si... Dios no quiera, se me llega a presentar una oportunidad de esas, prefiero terminar la relación sanamente que herir a una persona importante en mi vida y a alguien que amo y que quiero. Mejor dicho, las tentaciones, yo, las evito 100 %”.

Es una de las artistas colombianas más seguidas en redes sociales. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Asimismo, la artista manifestó que después de su vida de casada, sus ideas han ido transformándose: “Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor”.

“Siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente. Me enfoqué en realizar, quizás de pronto, esa parte profesional primero como mujer, y de pronto le di más espera y fui aplazando un poquito más el tema de los hijos, del amor, de la familia... Lo puse como en un segundo plano de mi vida”, sentenció la intérprete de Mala mujer.

La cantante antioqueña deslumbra cuando está en concierto. - Foto: Instagram: @paolajarapj

De otro lado, Paola confesó a SEMANA que antes de enamorarse, no se veía casada: “De hecho, hasta ese momento- el matrimonio, ni siquiera lo contemplaba en mi vida, o lo veía como... Ni lo veía, en realidad (expresa entre risas). No era la mujer que soñaba. De hecho me costó cuando me fui a casar, y sentarme a escoger el vestido de novia, pensar en eso... nunca me había visto con un vestido de novia”.

“Nunca me había visualizado así y para mí fue un choque, decir como que...’Venga, verdad. ‘¿Yo cómo me quiero ver como novia?’, incluso el planeador siempre era como que ‘sos la novia más simple que he podido atender (afirmó la artista, mientras reía). ¡No puede ser! Me soñaba más yo este día, que vos’. Pero bueno, el amor todo lo cambia, todo lo puede... El amor es muy lindo. Y me hizo cambiar muchas cosas de la vida”, confesó entre risas la artista.