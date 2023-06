Tierno gesto de Shakira con Alejandro Sanz por el que dicen lo mandó a la “friend zone”

Alejandro Sanz se convirtió en tendencia recientemente en las diferentes redes sociales, luego de que aseguró hace unas semanas en su cuenta de Instagram que estaba atravesando por un mal momento en lo personal. Además, se conoció que terminó su relación con Rachel Valdés.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”, indicó el artista.

El cantante no estaría pasando pro su mejor momento personal - Foto: Getty Images

Pese a que anímicamente no se encuentra del todo bien, el cantante español sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confirmó que decidió cambiar de compañía discográfica, pues ahora hace parte de Sony Music.

El compositor, de igual manera, señaló que hizo un pequeño alto en el camino de su gira ‘Sanz en Vivo’ para cerrar este acuerdo. Asimismo, mostró toda su alegría alegría al visitar la sede de la empresa en Madrid.

“Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia de Sony Music. Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos”, manifestó Sanz.

El anuncio del intérprete de Corazón partío provocó todo tipo de comentarios en las distintas plataformas digitales, donde varias personalidades de la farándula internacional lo felicitaron.

Alejandro Sanz confirmó que cambió de disquera - Foto: Getty Images

El español firmó con Sony Music - Foto: Getty Images

Una de las primeras en reaccionar y enviarle unas palabras de apoyo fue Shakira, quien le dio la bienvenida a la compañía discográfica, ya que ella también pertenece a esa empresa. Sin embargo, muchos seguidores de la artista colombiana indicaron que esta lo mandó a la “friend zone” con ese tierno gesto.

“Bienvenido a casa, hermano”, fue el mensaje que escribió la barranquillera, mientras que algunos fanáticos le respondieron: “Muy bella la Shaki, pero lo dejó en la friend zone jaja”; “Ese ‘hermano’ dolió”, “Pobre Alejandro, Shakira lo envió magistralmente a la friend zone”.

La compañía, por su parte, aseguró que continuarán desarrollando el legado y la proyección internacional del artista. El CEO de Sony Music, Afo Verde, no ocultó su felicidad de contar con Alejandro.

“Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro a Sony Music. Deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no solo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana”, puntualizó inicialmente.

Shakira felicitó a Alejandro Sanz - Foto: Instagram: Shakira

La cantante y el artista español siempre estuvieron en centro de rumores sobre un supuesto romance - Foto: Instagram @shakira

Luego, añadió: “He podido ser testigo de excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado Person of the Year en los Grammy y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa”-

El cantante debutó en 1991 con Viviendo deprisa y desde entonces, como destaca Sony, se ha convertido en uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.