“Me quería morir”: Andrés Parra destapó detalles de un duro momento en su vida

Andrés Parra es reconocido por diferentes personajes en las pantallas colombianas, como el de ‘Presidente’ en la serie El pincel, su protagónico en la serie de Escobar, El patrón del mal de Caracol Televisión y por la película La pasión de Gabriel. Además, es considerado el actor colombiano más importante y con mayor reconocimiento internacional en los últimos años. Sus diferentes personajes han cruzado fronteras y han hecho que el artista gane miles de admiradores de diferentes nacionalidades que reconocen su indudable talento y gran carrera artística.

Andrés Parra, actor colombiano. - Foto: fotograma tomado de video publicado en su Twitter @SoyAndresParra - Foto: Fotograma video de Twitter @SoyAndresParra

Y aunque muchos pensarían que un actor con tanta fama tiene una vida perfecta y todo es ‘color de rosa’, lo cierto es que como cualquier ser humano tiene altibajos personales. Uno de estos es la separación de su esposa, que el actor confesó en varios medios de comunicación y que le dejó muchas secuelas emocionales que no fueron nada faciles de manejar.

“Un día me levanté, vi todo lo que había logrado y me sentí muy orgulloso a nivel profesional y personal, pero al mismo tiempo me di cuenta de que me sentía mal, aburrido, triste, nostálgico. ¿Qué más tengo que comprar o lograr para sentirme bien?”, afirmó Andrés Parra en el programa La Red de Caracol Televisión.

Pero el actor aclaró que no se trató de una depresión como tal, sin embargo, sí fue medicado, ya que en su mente si pasaba la idea de querer morirse luego de la ruptura con su expareja sentimental.

El futbolista argentino Lionel Messi junto al actor colombiano Andrés Parra. - Foto: Instagram: @Soyandresparra

“Nunca me alcancé a deprimir porque en mi familia hay una línea depresiva muy fuerte. Hace 3 años me quería morir, me alcanzaron a medicar. Nunca he atentado contra mi vida”, aseguró Parra. “Nos han vendido la historia de que la felicidad o la paz se encuentra en el éxito y eso es mentira. Conseguí el éxito y solo estuve bien un mes”, agregó el actor.

El nacido en Cali, pero considerado bogotano por haber vivido toda su vida en la capital, también aseguró en el podcast con su colega, Santiago Alarcón, que antes de que él y su esposa se separaran acudieron a terapia de pareja, pero que ya estaba en un punto muy alto de saturación, por lo cual tenían que alejarse para sanar, sobre todo él.

Andrés Parra y Diana Cáliz: El famoso actor, quien hace poco reveló un adelanto de su nuevo proyecto para Netflix, y su pareja compartieron un tierno momento navideño. Foto: @dcaliz - Foto: Instagram: @soyandresparra

Andrés Parra además habló de que su divorcio fue una decisión difícil, pero fue una buena decisión que le aportó mucho a su vida. También aceptó que, en medio de los problemas normales de pareja, él culpaba a su exesposa, a sus amigos, a sus familiares o a cualquier persona para no hacerse cargo de su responsabilidad en la relación. “Para mí toda la culpa era de Diana Cáliz, sino era de ella, era del vecino, del contrato… ¿Yo? Nunca. Yo era perfecto”.

Parra terminó afirmando: “El divorcio es la decisión más acertada de toda mi vida. Haberme casado no es una equivocación, mi matrimonio lo honro. La abogada dice que es de los divorcios más fáciles que ha tenido, porque ya había una consciencia de ciertas cosas… Para mí el divorcio era el peor evento de la vida, pero hoy digo que es lo mejor que me pudo haber pasado”.