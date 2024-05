La Segura cantó la tabla sobre Martha Isabel Bolaños y fue clara en cómo será el trato después del reality: “Vi traiciones”

“Hay personas con las cuales uno no conecta y también está bien, creo que su forma de pensar, yo viví con ella tres meses y estoy completamente segura que lo que vivimos allá y lo que vemos todos nosotros, es muy diferente a lo que ve el televidente, vi acciones desleales, traiciones, cero empatía ni siquiera con sus propios compañeros, hablaban mal entre ellos mismos, me miraba mal, no me soportaba y al final del día yo tampoco a ella”, aseguró en Buen día, Colombia.