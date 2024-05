La Segura destapó algunos detalles de su boda con Ignacio Baladán; reveló a quiénes planea invitar y cómo quiere su vestido

A inicios de mayo de este 2024, el nombre de La Segura se hizo tendencia en las plataformas digitales, luego de protagonizar una romántica escena con su novio Ignacio Baladán en La casa de los famosos Colombia, reality del que hizo parte hasta el pasado domingo, 19 de mayo, tras no recibir la cantidad de votos necesarios para continuar en la competencia.

Enseguida, ingresó Ignacio con un ramo de flores y, sin poder contener sus lágrimas, expresó: “Vine hasta acá, pasando por tu familia, me fui hasta Cali a tener la aceptación de tu familia y, nada, sabes que todo este tiempo nos dio la oportunidad a seguir sabiendo que somos el uno para el otro, que te quiero para toda mi vida, no me quiero separar de vos, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo”.