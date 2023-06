Andrés Parra ‘celebró’ el Día Mundial de la Bicicleta con dura caída: “A todo marrano le llega su diciembre”

El sábado, 3 de junio, se conmemoró el Día Mundial de la Bicicleta. A propósito de esta fecha, los ciclistas aficionados salieron a carretera para pedalear y disfrutar del popular deporte.

A través de su cuenta de Instagram, al actor colombiano Andrés Parra compartió una experiencia no tan placentera que tuvo durante la jornada.

“A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa, hoy me tocó a mí”, expuso en la introducción de su relato, el cual estuvo acompañado por una imagen en la que muestra algunas de las heridas que sufrió en su mano.

“Después de 10 años montando bici, celebro hoy el día internacional de la bici con mi 1era caída ‘seria’. Tres fracturas en la mano izquierda, dedito meñique, metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales requiere cirugía”, detalló Parra.

La imagen fue capturada en el centro de salud donde recibió atención tras el accidente. A pesar de la gravedad de sus heridas, Parra no abandonó su buen humor y confesó que se sentía como todo un profesional.

“Me siento demasiado pro! 🤣🤣🤣 Lojamo cochinadas! Manden fuaaaaaaaaah”, concluyó.

Varios seguidores de Andrés Parra, entre famosos y fans, reaccionaron en la sección de comentarios y le desearon una pronta recuperación.

“Sólo existen dos tipos de ciclistas… bienvenido a los que ya se cayeron! A mejorarse pronto”, escribió el también actor Juan Pablo Raba.

“Jajajaja Andrés! Mejórate, qué bueno que andas bien. Cuídate mucho”, comentó la presentadora Claudia Bahamón. “Ay no... espero que tengan una rápida recuperación. Cuídate mucho”, escribió la actriz Danna García.

Andrés Parra mostró a detalle algunas de sus heridas. - Foto: Imagen tomada de Instagram @soyandresparra

“Pronta recuperación mi ñero! Animo!”, expresó Esteban Santos. “Jajajajajaja!!! Mejórate pronto!!! ❤️”, manifestó la congresista Katherine Miranda.

“Welcome a la vida biónica mi querido mastranger jajaja pronta recuperación pana. Menos mal podés escribir con la otra mano”; “fuerzaaaaaaaaa al ñero más hermoso. Lo queremos. Mejórese pronto”; “tenga fe, hierba mala...😂 ánimo maestro”; “pronta recuperación. Seguro te recuperarás y estarás más motivado para seguir montando”, dicen otros de los comentarios destacados.

Varios famosos le desearon una pronta recuperación a Andrés Parra. - Foto: Instagram @soyandresparra

Andrés Parra se cansó de imitar a Pablo Escobar y cuestionó a quienes piden que lo haga: “El colombiano es así, tan malvado”

Andrés Parra es uno de los actores colombianos más laureados la última década por sus papeles en la pantalla chica y en las plataformas de streaming. Hace un par de meses, contó por qué se cansó de volver a interpretar el papel de Pablo Escobar, como lo hizo en series como Escobar, el patrón del mal, El señor de los cielos y La Selección.

En su cuenta en Instagram, donde suma más de 754.000 seguidores, subió un reel argumentando por qué le cuesta tanto volver a realizar el papel del máximo capo de la mafia colombiana, a quien en buena medida se le debe la violencia en las décadas del 80 y el 90 en el país. Según él, algunas personas, por ejemplo, le piden a menudo enviar un audio imitando la voz del narcotraficante.

Según él, en buena medida la razón no le gusta continuar actuando como Pablo Escobar —personaje por el que obtuvo los premios al mejor actor protagónico TVyNovelas e India Catalina— para no manosear su interpretación. A sus fanáticos les dijo que si lo quieren ver, pueden acudir a plataformas como Netflix.

“Ustedes tienen la ventaja de tener yo no sé cuántas horas de la voz del man en Netflix. Pueden ir allá y oírlo. Yo no lo voy a manosear. Sería incapaz de hacer algo así. Eso es mejor dejarlo allá en el misterio, me parece más bonito. Se merece ese trato ese personaje”, dijo.

Parra, cuya actuación reciente más recordada es la de Roberto Lozano, en la serie El robo del siglo, afirmó que imitar Pablo Escobar exige una responsabilidad, dado que fue quizá el personaje más oscuro de la historia reciente de Colombia. Para darlo a entender utilizó ejemplos de personajes cómicos.

Andrés Parra participó en la exitosa serie 'El robo del siglo', lanzada en agosto de 2021 - Foto: Netflix

“Tampoco es el Chapulín Colorado o Pedro el Escamoso, donde no hay una responsabilidad tampoco. Esto lo digo no demeritando a esos maravillosos personajes, sino poniéndolos también en donde están. Son personajes de ficción, cómicos, ligeros que podrían prestarse también para algo así pero este no. Este personaje trae implícita cierta responsabilidad, independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita. Les recuerdo que esa decisión la tomaron algunos de ustedes, no yo. Otra gente que fue un poco más allá y la comprendió y pudo ver las dos caras que era finalmente lo que a mí me interesaba”, comentó.

Andrés Parra también aprovechó para reflexionar sobre la causa que lleva a los colombianos a recordar su actuación en Escobar, el patrón del mal, la que quizá lo acabó de catapultar a la fama, pese a que se emitió por primera vez hace 11 años.

“El colombiano es así. Tan malvado y tan chistoso, eso es lo que nos caracteriza a los colombianos. No puedo prestarme en echarle gasolina a los que se quedaron en el chiste. Sería bueno que se hundan un poquito y verán que se van a encontrar con otra cosa”, concluyó.