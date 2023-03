Andrés Parra confirmó que se separó de su esposa y estas fueron las razones

El actor Andrés Parra es reconocido por diferentes personajes en las pantallas colombianas, como el de ‘Presidente’ en la serie El pincel, su protagónico en la serie de Escobar, El patrón del mal de Caracol Televisión y por la película La pasión de Gabriel.

El actor Andrés Parra como Pablo Escobar.

Fue a través de un pódcast emitido en la plataforma Spotify en el que Parra habló con su colega Santiago Alarcón sobre varios temas de su vida tanto profesional como íntima. Allí se refirió, sin pelos en la lengua, a la decisión que tomó de separarse de su esposa Diana Cáliz.

Andrés Parra anunció que se separó de su esposa. - Foto: @dcaliz

En medio de la conversación, el actor dijo: “Cuando yo me divorcio, que fue este año, yo ya venía trabajando, pero fue como un planazo al pecho. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”.

Luego su compañero se mostró muy sorprendido, pues para él era algo nuevo, ya que Andrés Parra nunca hizo alguna publicación oficial sobre la decisión. “Es que a mí me parece medio ñero salir con un post en redes. No hubo una publicación oficial, hoy lo estamos haciendo oficial”, agregó.

El caleño también aseguró que antes de que él y su esposa se separaran acudieron a terapia de pareja, pero que ya estaba en un punto muy alto de saturación, por lo cual tenían que alejarse para sanar, sobre todo él.

“No fui maltratado, era una violencia más sutil. Uno se viene a dar cuenta después de mucho tiempo al hacerse cargo de uno mismo”, contó en el diálogo.

Parra sostuvo que quiso dar la noticia tiempo atrás, pero que en su creencia no estaba eso, puesto que ahora todo se basa en las redes sociales. “Yo creo que ya se automatizó que todo lo que hacemos va para Instagram o para la red que uno use. Yo me detuve”.

Recalcó que en su pensamiento sí creía que sus seguidores habían notado el cambio repentino, puesto que solía ser muy activo y mostrar tanto a su esposa como a su hijos en sus redes sociales, pero luego nunca más volvió a hacerlo.

Las publicaciones que tuvo hace unos años con su familia las eliminó y ahora solo comparte contenido relacionado con su pasión por la bicicleta y su profesión.

Entre los otros detalles que dio a conocer Andrés Parra, aseguró que había sufrido mucho por tener sobrepeso, pues tuvo más de 120 kilos y al ganarse el papel principal de ‘Escobar’ le pidieron bajar 16 kilos.

Respecto a su infancia, el actor añadió que “de pequeño creí que había sido buena (mi infancia), pero cuando crecí me di cuenta que no. A mí nadie me estaba esperando. Una infancia muy jodida en cuanto a no encontrar un sitio. Yo sentía que yo le estorbaba a todo el mundo”, y darse cuenta de eso lo hizo reflexionar sobre muchas cosas en su vida y además tomar la decisión de divorciarse.

Parra le contó a Santiago Alarcón que él había pasado por momentos muy difíciles, porque se convirtió en padre de su primer hijo a los 23 años y no había terminado los estudios en actuación; además, el trabajo en la industria era muy poco y los gastos de un bebé eran bastante altos: “Fue durísimo, de las pruebas más tenaces, esa”.

Finalmente, el caleño sostuvo que “a mí la profesión me ha servido para tener una mente mucho más empática”, ya que en cierto momento de su vida se sintió mal, porque al protagonizar El comandante, con el personaje de Hugo Chávez, creía que iba a ser el papel que lo llevaría al reconocimiento mundial, pero la producción no tuvo la recepción que se esperaba y eso golpeó su ego.