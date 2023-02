Por qué Andrés Parra se alejó de Twitter y la razón por la que prefiere Instagram

Andrés Parra es uno de los mejores actores del país; su trayectoria ha estado marcada por una gran variedad de personajes que han nutrido su paso por el teatro, la televisión y el cine.

El caleño también se ha caracterizado por ser un usuario constante de sus redes sociales, en las que comparte sus entrenamientos en bicicleta y una que otra opinión sobre los temas de coyuntura que se viven en el país.

En ese sentido, Parra desapareció de Twitter el año pasado y muchos de sus seguidores y contradictores se preguntan por qué decidió abandonar la red social del pajarito; en una reciente entrevista a una cadena radial, el actor aseguró que la hostilidad y la constante confrontación que se vive en esa plataforma lo llevaron a ar un paso al costado.

El actor se ha destacado por recibir importantes premios que reconocen su amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. - Foto: Instagram @soyandresparra

“Las redes sociales son muy dañinas. Me encontré dando vueltas a las 2:00 de la mañana porque una persona me dijo gordo triple… ¿Uno para qué quiere hacerse eso? Hay muchas maneras de apoyarnos, de ayudarnos y estando en Twitter no es la única forma. Esto se volvió en un manicomio. (...) Había una adicción, pasaba 8 horas al día en Twitter. Entonces me estaba perdiendo de muchas cosas: los pajaritos, la vida, mis amigos. Ahora prefiero salir a caminar”, explicó el actor a La W.

Parra señaló que en Twitter es muy fácil hacerle daño a las personas y prefirió apartarse de esta plataforma para no seguir contaminándose con los enfrentamientos a los que a diario se veía invitado por pensar diferente. “Entregué la pistola”, le dijo a la cadena radial.

Parra sigue estando activo en Instagram, allí comparte historias, videos y fotografías y mantiene al tanto a sus seguidores de todo lo que hace sobres bicicleta, pues según él, en el ciclismo encontró una válvula de escape y el deporte indicado para cuidar su salud y enfrentar el sobrepeso.

El actor Andrés Parra es bastante activo en Instagram. Allí muestra sus entrenamientos en bicicleta. - Foto: Instagram @soyandresparra

Andrés Parra contó cómo fue el día en que Messi le pidió una foto: “Qué man tan intenso, pana”

Andrés Parra publicó en su cuenta en Instagram una imagen con Lionel Messi. Con el sentido de humor que lo caracteriza, el actor contó cómo fue que llegó a posar junto al astro de la Albiceleste, dejando ver, con sarcasmo, que fue él quien lo abordó para tomarse la foto.

“Y entonces un día estábamos aburridos y nos fuimos con Sebastián Parra a París a filmar una escena con Lionel Messi, pues porque nosotros somos así, gente humilde, gente sencilla. Ya luego, Messi, joda y que joda que una foto. Y nosotros como isssh, qué man tan intenso, pana”, narró.

Conforme con Parra, una vez se tomó el retrato con Messi, regresó a su casa para comer pollo como cualquier persona, publicación que sin duda acaparó tanto los comentarios como las reacciones en redes sociales.

Andrés parra señaló que el hecho de pensar diferente lo hacía blanco de críticas y comentarios malintencionado en esa red social. - Foto: Instagram @soyandresparra

“¡Bueno nos tomamos la foto con el man y luego nos vinimos a la casa y pedimos Frisby y ya! Narmaaaaaaal. Gente re naaaaaarmal”, agregó Andrés parra.

Entre quienes reaccionaron a la foto de Andrés Parra con Lionel Messi sobresalió Julián Caicedo, reconocido por su papel de Caremonja en el programa televisivo La Selección y de Franklin Pardo en Hasta que la plata nos separe, que desde su llegada a Netflix no ha salido del top 10.

“Lo importante es la humildad y me parece muy lindo de tu parte, así Lionel Messi estuviera de intenso que se hubieran tomado el tiempo para realizar el sueño de tomarse una foto con ustedes”, comentó Julián Caicedo con sarcasmo.

La foto compartida por Andrés Parra en sus redes sociales fue tomada durante las grabaciones de la serie televisiva Los protectores, cuya primera temporada tiene ocho capítulos, transmitida a través de la plataforma de streaming Star+. En la producción, Lionel Messi actuó como invitado especial.

La historia de la serie habla de tres representantes de fútbol que se encuentran completamente quebrados. Estos personajes fueron representados por los actores argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, además del talentoso actor colombiano Andrés Parra.

En lo que es una comedia, estos representantes en bancarrota tendrán que conseguir una nueva estrella del fútbol, por lo que se espera que este sea el momento para que aparezca el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, en lo que será la segunda temporada de la serie. La primera se lanzó el pasado marzo.