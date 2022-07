“¿Cuántos años más de comedera de mierda vas a esperar?”: Andrés Parra se despacha

A través de su perfil en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 630 mil seguidores, el actor colombiano Andrés Parra abrió su corazón para compartir una reflexión. “Hoy tenía muchas ganas de dirigirme a toda la gente que en este momento pueda estarse sintiendo completamente estancada”, dijo en la introducción de su mensaje.

Durante los casi diez minutos que duró el video, Andrés Parra insistió en la importancia de no esperar a que la vida termine para mirar atrás y darse cuenta de que no era lo esperado. En ese sentido, puntualizó que muchas veces son las mismas personas quienes se encargan de sabotear su felicidad.

“Yo creo que todos, alguna vez, hemos estado ahí. No va pasar un culo. De verdad. Cuando uno se lanza al abismo, el universo tiende una red y no pasa nada, pero a uno el miedo no lo deja”, expresó Parra, advirtiendo que las personas no pueden dejar que los años sigan pasando con esa misma dinámica.

“La gente que está mamada en su trabajo, en su matrimonio, en su relación, en la forma en que está viviendo su vida, no espere más tiempo. No vale la pena. No cumplan 80 años dándose cuenta de que pudieron haber hecho algo hace 40 años y no lo hicieron. La resignación es muy hijue@$#%”, destacó el actor.

“No le coman al cambio”

Andrés Parra hizo referencia a esos días en los que las personas se preguntan: ¿Yo qué sigo haciendo aquí? De hecho, no es una sensación inusual, pues el sentirse infeliz o estancado suele ser común para algunos, sin embargo, no se arriesgan a dar “el salto al vacío”.

“Muchas veces le pasa eso a uno en la vida y uno sigue, es un miedo paralizador. El corazón de ustedes sabe lo que ustedes quieren hacer, por eso uno no duerme, por eso es la ansiedad, por eso es la pensadera. No le coman al cambio. El dolor va a pasar, pero el estancamiento creo que es peor”, comentó el actor.

Para Parra, varios problemas vienen porque las mismas personas se convencieron de que la vida “es imposible” sin el trabajo que tienen o las relaciones de las que hacen parte. En consecuencia, el miedo a salir de la zona de confort provoca que se prefiera seguir estancado en lugar de arriesgarlo todo para ser feliz realmente.

“Así como se convencieron de que la vida sin esa persona era imposible, convénzanse de que allá afuera hay un jardín esperándolos, pero ustedes se quedaron depositados en el desierto, en el desierto de la incertidumbre, de la angustia, del ‘no puedo’”, sostuvo Andrés Parra.

“No esperen a que la muerte esté encima”

“Ustedes ya saben que no quieren seguir ahí, no esperen más. No vale la pena seguir ahí, comiendo mier... y levantándose a media noche diciendo ‘¿qué hago yo aquí?’, y levantándose en la mañana con el alma gris, triste (...) No podemos hacer de nuestra vida una desgracia”, continuó Andrés Parra en su reflexión.

Enseguida, invitó a sus seguidores a que no esperen a que la muerte esté encima para decir: esta no era la vida que yo quería. Así mismo, enfatizó en que las personas vinieron al mundo para estar bien, pero ellas mismas se sabotean debido a su terquedad y soberbia.

“Hoy vine a ser parte del empujón. Mándense, no le coman, pero no vivan más así, se van es a enfermar. Reconcíliense con ustedes, vuelvan a abrazar la vida, a conectarse con su verdadero ser, con lo que de verdad les gusta”.

Finalmente, el actor colombiano reiteró su invitación para que las personas se comprometan con su propia felicidad, sin depender de los demás. Además, extendió una pregunta: “¿cuantos años más de comedera de mier... vas a esperar, llevándote por delante tus mejores años por puro y físico susto?”.

“Mándense. No le coman. Aquí estamos todos para apoyarnos”, concluyó el actor en su video, el cual cuenta con más de 640 mil reproducciones y 3.100 comentarios.

“Eres lo máximo!! Qué revolcón! Nunca es tarde! Siempre es buen momento y nadie va a vivir la vida por nosotros. Tenemos tanto para dar y nos lo guardamos hasta para nosotros mismos. Llenitos de amor y berraquera llegamos a este mundo y no es justo que no vivamos como lo merecemos. Gracias”, dice una de las respuestas destacadas.