“Me daba miedo que me lincharan”: Sara Uribe rompió en llanto y se sinceró con sus seguidores

En medio de los difíciles días que ha tenido la modelo y presentadora Sara Uribe, luego de la operación de su hijo, a través de sus redes sociales se sinceró luego de salir de una larga jornada en Colombia Moda y envió un claro mensaje a la población femenina.

En medio de las lágrimas, la presentadora se desahogó y recordó los crudos momentos que tuvo que pasar por su polémica relación con el futbolista Freddy Guarín, quien también es el padre de su hijo Jacobo. Al parecer, en esos momentos se sentía perseguida y un poco desubicada con respecto a su carrera profesional.

“Me daba miedo ir a las ferias, a la calle o que me mataran o que me lincharan o que me hicieran daño, me da miedo salir a una discoteca, ir a un baño sola porque de pronto me podían golpear o arañar, o tratarme mal”, afirmó en medio de sus historias la presentadora, contando la difícil situación que sufrió al relacionarse emocionalmente con el futbolista.

Incluso, Uribe afirmó que no sabía el por qué estaba en esa situación, ya que no solo era atacada por redes sociales, sino que también se sentía amenazada en la calle. “¿A son de qué? Yo no sabía qué estaba pasando o sucediendo conmigo, yo no entendía nada, pero hoy todo es bonito y había que esperar en él (Dios)”, expresó en sus historias en medio de lágrimas.

“Yo de rodillas le decía: Señor, devuélveme mi carrera, mi vida, trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que yo sé hacer, por favor, yo te lo pido, y me lo devolvió”, indicó Uribe sobre la forma en cómo rogaba que su vida se normalizara, y pudiera volver a disfrutar de su carrera con tranquilidad.

Según la presentadora, luego de las fuertes turbulencias, habría logrado salir adelante con su vida y con su hijo, por lo que aprovechó para enviar un mensaje de perseverancia a sus seguidores, afirmando que a pesar de las dificultades, se puede salir a delante.

“Hoy lloro de felicidad porque ustedes son muy lindos conmigo (…) estoy muy chillona, pero de verdad es de alegría porque yo miraba al cielo y yo le decía ‘yo sé que esto es gracias a vos (Dios)’ y yo sé que sí. No se olviden de que él existe, te va a sacar, va a limpiar tu nombre, limpiar tu vida, tu casa, te lo juro que él lo va a hacer (…) yo tenía que pasar por todo lo que pasé para aprender muchas cosas, pero confié más en él y sigo confiando en él”, aseveró Uribe.

Sara Uribe habló sobre la evolución de Jacobo

Hace una semana, Uribe contó sobre el estado de salud de su hijo Jacobo, quien tuvo una operación en las amígdalas y los adenoides; sin embargo, según contó en sus historias, la recuperación del niño ha sido un poco difícil.

“Aquí donde me ven, he pasado tres noches sin dormir bien. Tengo muchas ojeras”, expresó Uribe, quien se mostró junto con su pequeño Jacobo mientras este comía, resaltando las dificultades que ha tenido y cuidando a su hijo en medio de la recuperación.

“Me tocó dejarlo para que me lo cuiden muy bien para ir a trabajar, pero aquí estamos, al pie del cañón”, continuó la presentadora, afirmando que ha tenido que soportar largas jornadas entre su trabajo y el cuidado de su hijo.

Agregó: “Comiendo suavecito, aquí estoy vigilándolo porque tiene que masticar muy bien para que no le duela. Ya le di los remedios, necesito que se duerma y que yo pueda dormir. ¡¡Por Dioss!! Porque mañana trabajamos temprano”, recalcando que lo más necesitaba en este momento era descansar, ya que su hijo estaba avanzando sin novedades, pero tendrían problemas durante las horas de sueño.