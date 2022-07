“No se puede ser el plan B de nadie”: Sara Uribe envió contundente mensaje en redes

Sara Uribe, quien fue pareja sentimental del exjugador de la Selección Colombia Fredy Guarín, mantiene la interacción con sus seguidores en su cuenta de Instagram en la que tiene cerca de 6.8 millones de seguidores.

Precisamente una de sus seguidores le escribió para pedirle un consejo ante un problema sentimental que tiene con su pareja.

La modelo y empresaria no dudó en contestarle y dejó un contundente mensaje, no solo para su seguidora, también para todos los que pasan una situación amorosa en la que no encuentran respeto por sus parejas.

“Si usted me está viendo en este momento, no merece ser la segunda opción de nadie. No merece ser el juego de nadie, no merece ser la inseguridad de otra persona. Tú no mereces ser el descontrol mental de alguien”, afirmó en un video que publicó Sara Uribe.

La empresaria añadió que las personas “no merecen ser sobrados de nadie, no merecen ser residuo de nadie, el plan B de nadie. No puede ser esa basura que vienen y botan que han recibido de alguien para botarlo a ti”, además, la antioqueña invitó a sentir y expresar el amor con toda la voluntad para que “no quede ningún rencor ni arrepentimiento”.

Sara también aconsejó a sus seguidores que las personas se deben valorar y hacerse respetar, además de poner las reglas claras para no ser “una segunda opción” de la pareja.

La empresaria aprovechó estos videos para aconsejar a sus seguidores a no caer en la dependencia económica de las parejas. “No sé qué va a hacer, vender confites, vender tortas, recoger chatarra. Lo que sea, pero no merecen ser infelices en la vida”.

La modelo también publicó en el video que está en sus historias de Instagram, un mensaje por las cosas que ve en las redes sociales, en donde, según ella, se ha encontrado con muchas cosas “falsas” y que las parejas, tanto hombres como mujeres, deben buscar transparencia, amor, ayuda y tranquilidad en sus relaciones sentimentales.

Sara Uribe pública video bañándose totalmente desnuda en un río, este es el motivo

La reconocida modelo paisa no deja de sorprender a sus miles de seguidores con su belleza y sus publicaciones, además, en ocasiones envía mensajes de apoyo y amor propio a quienes la siguen. En sus redes sociales, ha mostrado diferentes momentos de su vida, por lo que muchos de sus seguidores están al tanto de lo que hace día a día.

Uribe mostró que estuvo disfrutando de un espacio de descanso para ella, pues realizó un viaje en el que pudo observar paisajes naturales alejados del ruido y la contaminación de la ciudad.

En un video, la modelo se encontraba en caminata junto a uno de sus amigos y en medio del recorrido la mujer empezó a bailar. La modelo, continuó publicando su travesía por la naturaleza.

En algunos videos de hecho se ve a la modelo disfrutar de un baño en el río, allí se ve gran parte de su cuerpo, lo que causó mucho revuelo entre sus seguidores.

La primera publicación la realizó a través de sus historias, donde mostró cuando se tiró al río desnuda y aprovechó para contar por qué lo hizo.

“Me fui para un río y me tiré por allá en pelota… No, eso es la maravilla… Es muy chévere porque por allá dejé las malas energías y todo lo malo por allá”.

Luego de esta publicación, Uribe posteó varias fotografías en las que se ve en diferentes posiciones, sin ropa y dentro del agua. La modelo además aprovechó para publicar un reel en el que se ve más sobre la rutina que tuvo en el río.