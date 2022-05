“No sería capaz de humillarte”: Sara Uribe se desahogó tras ser blanco de críticas

Una de las figuras públicas que ha estado ausente de las cámaras de televisión, pero se muestra muy activa en sus redes sociales es la presentadora e influencer Sara Uribe. Desde que comenzó a adoptar el rol de madre, su vida tuvo un cambió en el que ha manifestado sentirse feliz y orgullosa de lo que ha construido.

Desde hace tiempo, la antioqueña, de 31 años, ha estado en el ojo público por varias razones, entre ellas el vínculo que tiene con el futbolista Freddy Guarín, padre de su hijo, Jacobo. Sin embargo, hay un tema que ha repercutido y se hace cada vez más latente para Uribe, y es respecto a su aspecto físico.

Como suele pasar en las plataformas digitales, así como hay cibernautas y seguidores que son fanáticos y felicitan a Sara, también existen haters, los cuales se encargan de criticar y difamar sobre ella. Respecto al segundo grupo, la también empresaria compartió uno de los chats que parece recibir a diario, luego de que la antioqueña realiza una publicación en Instagram.

Primero, reveló un chat en el que un usuario le enviaba piropos; le escribía que era muy bella, pero también la intimidaba con otros comentarios. Con el paso del tiempo, el último que recibió fue: “Gorda si está, es claro”.

Luego de esto, Uribe añadió otra prueba y en este caso mostró que era una mujer. Esta le escribe desde el año pasado y, en su momento, le dijo que estaba fea, que quizá eso se debía a su color de cabello, pero recientemente la cibernauta criticó a Sara por su cuerpo: “Está como gordita, noo?”, se puede leer en los mensajes difundidos.

Debido a los señalamientos, Uribe no quiso quedarse callada, pues así como a ella le pasa este tipo de situaciones, a miles de mujeres y hombres en redes sociales les puede estar ocurriendo lo mismo.

En la publicación de los chats, la antioqueña consignó: “Vamos a darle amor a esta mujer que se nota que lo necesita. Por ser personajes públicos, a veces dejamos abiertas las puertas para que las personas entren “a nuestra casa” a criticar… detrás de esta pantalla hay un ser humano también. Querida, te mando todo el amor del mundo”, escribió.

Sin embargo, las respuestas de Sara no quedaron únicamente en letras, también decidió manifestarse al hablar frente a la cámara de su teléfono celular.

Por medio de historias de Instagram, la influenciadora se desahogó tras ser blanco de críticas con sus más de seis millones de seguidores y comunicó: “Les mando un besito, gracias por esos mensajes tan bonitos, tan hermosos. Por las mujeres que nos ayudamos, nos apoyamos, nos amamos, respetamos la vida de la otra. Por esas mujeres, yo las aplaudo (...). Porque amar la vida de otra persona, respetarla, quererla, cuidarla, protegerla, vale hasta con los mismos actos de las palabras. Y eso, yo lo aplaudo en las redes sociales”, expresó la exprotagonista de novela.

Conjuntamente, con un tono de voz un poco triste, Uribe agregó: “Nadie conoce los corazones, nadie conoce sus límites, nadie conoce sus fuerzas, sus dolores, sus sacrificios, sus errores. Pero yo, Sara Uribe, no sería capaz de atentar con tu vida, no sería capaz de herirte, de humillarte”.

Para finalizar, la creadora de contenido les dijo a sus seguidores que en algún momento les iba a contar y hablará en definitiva con ellos, y aunque no dio detalles, terminó concluyendo: “Qué miedo las mujeres que son malas con otras, qué miedo… Y no hablo, simplemente, de quitarle el marido a la otra, no. Porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes. Así de sencillo. Pero, qué miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer. Vea, eso se las arreglan con el de arriba”, precisó la influenciadora, quien parecía mostrarse decepcionada de las redes sociales.

A continuación, el fragmento de video de la recopilación de los chats y las declaraciones de Sara Uribe: