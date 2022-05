Video | El berrinche de Jessi Uribe en plena luna de miel; Paola Jara se burló de él

Paola Jara, que es actualmente una de las artistas más reconocidas de Colombia, se convirtió en tendencia el fin de semana pasado debido a su extravagante boda con Jessi Uribe.

Ante las distintas especulaciones que surgieron en las redes sociales, la pareja de cantantes de música popular acabó con los chismes y confirmó que contrajo matrimonio el sábado 14 de mayo en el municipio de Llano Grande, ubicado en el departamento de Antioquia.

“Hoy estamos celebrando el amor. Mi esposa, con la bendición de Dios. ¡Te amo! Pido a Dios por tu vida, por tu salud y porque cada día a tu vida lleguen más bendiciones”, manifestó el artista santandereano después de la ceremonia.

Tras dar el sí en el altar, la reconocida cantante ha compartido con todos sus seguidores mediante las historias de Instagram los mejores momentos de su luna de miel en Dubái. Incluso, publicó el berrinche que hizo Uribe en el hotel en el que se están quedando.

El bumangués se mostró un poco molesto en el desayuno debido a que tenía antojos de caldo de costilla y en el buffet del restaurante no servían ningún tipo de sopa, por lo cual terminó haciendo pucheros.

“Este desayuno está tan rico, y él está bravo porque quiere caldo”, manifestó la artista antioqueña, quien no pudo aguantar la risa por la divertida cara que puso su esposo mientras lo grababa.

Pese a que no lo han mencionado en ningún momento, los cantantes de música popular se estarían alojando en el famoso hotel Burj Al Arab, considerado como una de las maravillas de la ingeniería moderna.

Este establecimiento es uno de los más costosos del mundo en la actualidad debido a que es de siete estrellas. Además, cuenta con cerca de 202 habitaciones y es catalogado entre las estructuras más altas del planeta.

De acuerdo con el portal especializado Booking, tan solo una noche en este lujoso hotel estaría costando alrededor de los 5 millones de pesos. Sin embargo, para hospedarse en uno de los cuartos con más estándares, que tienen al menos 700 metros cuadrados, los interesados tienen que pagar unos 50 millones de pesos por noche.

Cabe mencionar que esta famosa estructura tiene nueve restaurantes diferentes para sus comensales, uno de ellos sobre el edificio, a unos 200 metros de altura, lo que hace que las personas tengan una hermosa vista panorámica de Dubái.

Paola Jara se emborrachó y terminó llorando de rodillas

La antioqueña, por otro lado, compartió con todos sus seguidores las primeras fotografías de la elegante ceremonia y publicó algunos videos de la fiesta, que contó con la presentación de Jorge Celedón.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede observar a Paola Jara de rodillas llorando, mientras le canta El invierno pasado a Jessi Uribe.

“Si ven, no les miento. Me los tomé todos, y como cosa rara, me dio por chillar. Esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, precisó la cantante de música popular, quien admitió que se pasó de copas.

La artista también sorprendió a todos los asistentes de la boda y antes de entrar a la iglesia interpretó la reconocida canción Hay amores, la cual es famosa porque fue hecha para la película El amor en los tiempos del cólera.