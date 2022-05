Luego de dos meses en silla de ruedas, Daniella Álvarez volvió a caminar

La modelo y exreina de belleza, Daniella Álvarez compartió los avances de su situación de salud, afirmando que luego de dos meses de estar solamente en una silla de ruedas, desde ahora podrá volver a caminar con su prótesis. Es de recordar que a Álvarez le amputaron una de sus piernas debido a una isquemia, en junio de 2020.

Según recordó, luego de sufrir una úlcera de presión en su pie, lo que le impidió volver a caminar hasta que no sanara el área afectada, tuvo que movilizarse en una silla de ruedas y cambiar su rutina. Así entonces, aprovechó para contar a sus seguidores cómo había sido su experiencia, que calificó como “cómoda”, tuvo algunos límites como subir las escaleras o movilizarse más ágilmente.

“En mi silla de ruedas, que me salvó la vida en estos dos meses, es supercómodo porque uno va sentado, va más rápido que con la prótesis. Caminar con cinco kilitos de más llega un punto en el que el muñón se cansa, como si se fatigara como cuando vamos al gimnasio, por lo que uno va más lento”, expresó Álvarez, explicando a sus seguidores las diferencias generales del uso de ambas herramientas.

Y continuó: ”Pero, aunque vayamos más rápido es más grande, entonces cuando vamos en el carro necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a montar esa silla de ruedas, a bajar la silla de ruedas. En cambio con la prótesis soy enteramente yo, me subo más rápido al carro, necesito menos ayuda, en espacios pequeños me muevo mejor... Con la prótesis subo las escaleras fácil, bajo las escaleras fácil... Cada una, la prótesis y la silla, son elementos demasiado fundamentales para mi vida”.

Mientras la exreina de belleza contaba su experiencia, mostraba su prótesis y la silla de ruedas que estuvo usando, además de tomarse el tiempo de mostrar los avances de su pie completamente sano, y aprovechó para enviar uno de los sentidos mensajes que acostumbra, recalcándoles a sus seguidores que debían sentirse “afortunados” de poder correr o hacer las actividades cotidianas con sus dos extremidades.

Y por otro lado, también insistió en lo mucho que admiraba a las personas que, como ella, tenían que utilizar las prótesis o las sillas de ruedas. “Porque a pesar de que pueda ser difícil, que es un poco duro, igual seguimos sonriéndole a la vida y con ganas de conquistar los sueños a pesar de la dificultad”, concluyó.

“Esta es mi nueva realidad”: la emotiva publicación de Daniella Álvarez

En un corto video en el que se le ve desplazándose en su vivienda sobre una pequeña silla de ruedas, la también modelo mostró cómo realiza sus actividades cotidianas, cómo busca su ropa y sus zapatos en los diferentes espacios de su apartamento.

La exreina, descendiente de inmigrantes alemanes que se asentaron en el Atlántico tras huir de la Segunda Guerra Mundial, además exhortó a sus seguidores a ser valientes para alcanzar aquello que se pone difícil, y pidió no olvidarse de mirar en “el bolsillo de la felicidad”. “Sé feliz con lo que tienes y lo que eres. Siempre hay alguien pasando por algo más duro que tú”, escribió.

Sobre su experiencia particular, después de la amputación y cómo se ha adaptado a su nueva vida, Álvarez dijo que no se imaginaba verse así, en una silla, empujándose con su pie derecho. “A veces debo descansar mi muñón de la prótesis y así me logro movilizar. Esta es mi nueva realidad, la que enfrento todos los días con amor y con resiliencia recordándome que mi vida está completa si tengo a Dios en mi corazón”, apuntó en la publicación.