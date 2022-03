“Que sea lo que Dios quiera”: Daniella Álvarez revela detalles de sus terapias

Una de las mujeres que se ha convertido en ejemplo de vida y lucha para muchos colombianos es la exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez. La mujer de 33 años no se ha dejado opacar por los problemas de salud que ha tenido que enfrentar; al contrario, le da cara a cada reto.

Sus fans de Colombia y Latinoamérica han destacado que Álvarez es toda una “guerrera”, pues la mujer tuvo que tomar la decisión de proceder a realizarse la amputación de una de sus piernas para preservar su vida. Desde ese momento, cambió por completo. La barranquillera empezó a trabajar en su recuperación y a través de redes sociales ha compartido el proceso.

En varias entrevistas, la también modelo se ha sincerado ante las cámaras y esta vez le contó al programa de entretenimiento Lo se todo cómo avanza la recuperación de su pierna derecha, ya que pensó que nunca iba a volver a moverla como antes.

Daniella mencionó que en algún momento pensó que su pie derecho “no se iba a mover nada porque la lesión había sido muy fuerte”, pero así como lo mencionó en Caracol Televisión, en el reality El Desafío, parece que su pierna cobró vida y su principal atención estará en ello; de hecho, la barranquillera contó que esa fue la verdadera razón por la que no es coanfitriona de la actual temporada del concurso televisivo de resistencia física y mental.

Al notar que las esperanzas eran pocas, dejó todo en su espiritualidad y creencia, por lo que le dijo al citado medio que su espera era obra de Dios. “Que sea lo que Dios quiera”, expresó la exreina de belleza.

Se sabe que el apoyo familiar le ha servido mucho a la presentadora para seguir en su nueva vida y uno de los personajes que la ha acompañado ha sido el actor y su pareja sentimental, Daniel Arenas. En sus terapias y recuperaciones el bumangués ha sido ese soporte para Daniella, quien reveló en el programa que “después de casi diez años de hablar por un mensaje de texto, la verdad es que desde entonces no nos hemos separado”, no obstante, aún no se han dado a conocer más detalles sobre esta confesión.

Las redes sociales dan muestra de que Daniella ha luchado a grandes rasgos desde el momento en el que perdió su extremidad inferior. Sin embargo, eso no ha sido un motivo para parar y mediante una publicación en su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la mujer compartió que aún tiene el sabor, las ganas y actitud para seguir derrochando alegría en la pista de baile.

Al ritmo de champeta, con ropa deportiva y una sonrisa de oreja a oreja, Álvarez subió un video en el que se le ve moviendo el cuerpo “y aunque no sea como antes, aquí voy intentando bailar champeta”, escribió al exseñorita Colombia. Además, agregó que lo más importante era que se encontraba “disfrutando mi música y baile favorito”.

“La amo, ella es una inspiración total”, “demasiado tesaaaa! Que felicidad verte bailar”, “ejemplo de mujer y de saber apreciar lo importante de la vida! Dios te bendiga”, “lo máximo vivir, sonreír, bravo, no hay obstáculos para seguir la vida. Felicidades bella” y “un gran ejemplo, de vida, de enseñanza y de lucha!! Gracias por enseñarnos tanto”, son algunos de los comentarios más relevantes que se pueden leer en la última publicación de la costeña en Instagram.

Sin duda alguna, Daniella Álvarez seguirá en terapias con la meta de recuperar, cada vez más, la movilidad de su pierna derecha.