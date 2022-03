Video: así es como realizan las prótesis que usa Daniella Álvarez en su pierna amputada

Daniella Álvarez es una de las famosas más queridas por todos los colombianos, no solo por su talento al frente de las cámaras, sino también por la resiliencia que ha mostrado desde que tuvieron que amputarle su pierna izquierda en 2020.

La ex-Señorita Colombia tuvo que someterse a este procedimiento quirúrgico para evitar sufrir un problema de salud mayor que comprometiera incluso su vida.

Por esto, las redes sociales no dejan de llenarla de elogios y bendiciones cada vez que Álvarez muestra algo relacionado con su pierna amputada, ya que siempre que lo hace refleja un amor infinito a la vida y a las segundas oportunidades que esta ofrece.

Así lo hizo con la última publicación que subió a su cuenta de Instagram, en la que mostró lo difícil que es hacer un socket. Cabe recordar que esta es una de las partes más importantes de una prótesis ya que es la que se encarga de mantener la prótesis unida al cuerpo, además de permitir que lo que se conoce como remanente (parte no amputada del miembro) pueda transmitir toda su fuerza al resto de la prótesis.

“Y aquí empezamos el proceso para un nuevo socket (…) El proceso NO ES FÁCIL pero cuando estamos rodeados de amor, de un equipo que trabaja para ti con entusiasmo y precisión todo se transforma en alegría. Pronto les iré mostrando más”, escribió Álvarez en la descripción del reel que publicó en la red social.

Asimismo, agradeció a todas las personas que están detrás de este complicado y extenuante proceso, incluyendo a su novio, el actor Daniel Arenas, con quien lleva compartiendo desde hace varios meses.

“Gracias (…) a mi novio que siempre me acompaña”, concluyó la presentadora.

“Me da mucho amor”: Álvarez sobre Arenas

Cabe recordar que el amor entre estos dos famosos inició en agosto de 2021, cuando se conoció que ambos estaban saliendo, dándose una nueva oportunidad para la felicidad. Desde entonces, ninguno de los dos ha dudado en mostrar el gran aprecio y cariño que se tienen, siendo considerada una de las parejas más tiernas de la farándula colombiana.

Así lo demuestran ambos en cada una de las publicaciones que suben juntos a redes sociales, tal como la que Daniella subió a principios de febrero, en la que muestra como fue el inicio de un viaje que realizaron con su novio.

En el video, aparecen los “tortolitos” en su recorrido por el aeropuerto, antes de llegar al avión que los llevaría a su destino. Como es costumbre, la también modelo no dudó en enviar un mensaje de esperanza a todos sus seguidores, asegurando que los momentos más hermosos de la vida son los que tienen el amor como condimento especial y los que les recuerdan a las personas que cada minuto es esencial para vivir bien.

“En la vida pasan cosas tan radicales como perder una pierna, pero gracias a Dios de algo físico no depende la felicidad. Yo decido ser feliz con lo que soy y con lo tengo y con esta misma gratitud vivo mis días sonriéndole a la vida y en compañía del hombre que me cuida, me complementa, me da mucho amor y me sonríe de vuelta. ¿Para qué más?”, escribió Álvarez en la publicación.

“¡Esa es la actitud hermosa! ¡Dios bendiga su amor!”; “Deseo de todo corazón que duren para siempre, se ven hermosos juntos. Dios los bendiga siempre” y “Qué hombre tan bello y que amor tan bonito se muestran”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Instagram.

Sin embargo, el mensaje que más aplaudieron los seguidores de la presentadora fue el que dejó el mismísimo Daniel Arenas, quien tildó a su novia como un “ángel guerrero” que llegó a cambiar su vida.

“Así es amor lindo. La felicidad la fe y el amor son una decisión, y diaria porque cada día viene con nuevos retos y aprendizajes. Yo decidí esperarte con fe inquebrantable y no solo superaste mis expectativas sino también llegaste a cambiarme la vida por completo. Te amo, mi ángel guerrero”, escribió el actor en Instagram.