VIDEO | ¡Una ternura! Daniel Arenas aprende a cambiarle las prótesis a Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez siguen muy activos en redes sociales mostrando la linda relación y la conexión sentimental que mantienen. Ahora, por medio de un video publicado en el Instagram oficial de la modelo y presentadora, se pudo ver cómo su pareja aprendía a modificar la prótesis para poder usar diferentes tipos de calzado.

“Bueno aquí le están enseñando a Daniel, cómo hacer para que mi pie tenga tacón y no tenga tacón, porque hoy me voy a poner estas botas, entonces vamos a hacer una modificación y vamos a ver cómo le va a Daniel”, se le escucha decir a Daniela.

Mientras tanto el actor está concentrado con herramientas, aprendiendo el paso a paso de esta nueva tarea que deberá realizar.

“Tengo entendido que es para la derecha cierto y ahora nos vamos atrás, hasta escuchar un tac”, dice Arenas mientras manipula la llave especial para terminar el proceso.

Minutos después se pudo ver en el mismo perfil de Daniela que pasaron un tiempo juntos en un hotel de Bogotá, lo que demostró que su pareja logró terminar el trabajo de la mejor manera.

El amor entre estos dos famosos inició en agosto de 2021, cuando se conoció que ambos estaban saliendo, dándose una nueva oportunidad para la felicidad. Desde entonces, ninguno de los dos ha dudado en mostrar el gran aprecio y cariño que se tienen, siendo considerada una de las parejas más tiernas de la farándula colombiana.

Así lo demuestran ambos en cada una de las publicaciones que suben juntos a redes sociales, tal como la que Daniella subió a principios de febrero, en la que muestra como fue el inicio de un viaje que realizaron con su novio.

En el video, aparecen los “tortolitos” en su recorrido por el aeropuerto, antes de llegar al avión que los llevaría a su destino. Como es costumbre, la también modelo no dudó en enviar un mensaje de esperanza a todos sus seguidores, asegurando que los momentos más hermosos de la vida son los que tienen el amor como condimento especial y los que les recuerdan a las personas que cada minuto es esencial para vivir bien.

“En la vida pasan cosas tan radicales como perder una pierna, pero gracias a Dios de algo físico no depende la felicidad. Yo decido ser feliz con lo que soy y con lo tengo y con esta misma gratitud vivo mis días sonriéndole a la vida y en compañía del hombre que me cuida, me complementa, me da mucho amor y me sonríe de vuelta. ¿Para qué más?”, escribió Álvarez en la publicación.

“¡Esa es la actitud hermosa! ¡Dios bendiga su amor!”; “Deseo de todo corazón que duren para siempre, se ven hermosos juntos. Dios los bendiga siempre” y “Qué hombre tan bello y que amor tan bonito se muestran”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Instagram.

Sin embargo, el mensaje que más aplaudieron los seguidores de la presentadora fue el que dejó el mismísimo Daniel Arenas, quien tildó a su novia como un “ángel guerrero” que llegó a cambiar su vida.

“Así es amor lindo. La felicidad la fe y el amor son una decisión, y diaria porque cada día viene con nuevos retos y aprendizajes. Yo decidí esperarte con fe inquebrantable y no solo superaste mis expectativas sino también llegaste a cambiarme la vida por completo. Te amo, mi ángel guerrero”, escribió el actor en Instagram.