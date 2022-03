VIDEO | Daniella Álvarez rompió en llanto junto a Daniel Arenas, ¿qué sucedió?

Daniella Álvarez asistió al concierto del cantante de música cristiana Jesús Adrián, que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá. Debido a las letras que interpreta el cantante mexicano, tanto Daniella Álvarez y como Daniel Arenas no pudieron contener las lágrimas mientras entonaban una de sus melodías.

“Hay quienes lloramos de alegría cuando cantamos a Dios”, publicó Daniella mientras cantaba con sentimiento junto a su pareja.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas llorando, no por Ucrania o porque va a ganar Petro… es por otra cosa… #famosos #colombia #concierto pic.twitter.com/NVKBaKQXEj — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Arenas y Álvarez dejaron ver a sus seguidores que son muy devotos y que este tipo de eventos les encanta compartirlos en pareja.

Álvarez le dedicó una emotiva publicación a Arenas

La exreina y presentadora Daniella Álvarez, famosa por el difícil proceso de salud que tuvo que afrontar en el cual tuvieron que amputarle una pierna para poder salvar su vida, se encuentra más enamorada que nunca. Así lo demuestran las recientes publicaciones que comparte en redes sociales, en las que aparece con su novio, Daniel Arenas.

El actor, recordado por su paso en la telenovela Los Reyes y quien tiene una exitosa carrera en la televisión mexicana, lleva una relación envidiable por los seguidores de Álvarez, debido a los tratos románticos y tiernos que tiene hacia la modelo.

Por esto, no es sorpresa que Daniella presuma tanto de su amor por el actor, con quien recientemente compartió un viaje que, por supuesto, compartió con los más de cuatro millones de seguidores que tiene en Instagram.

En la publicación que subió a la red social, aparecen subiendo al avión y caminando por el aeropuerto, siempre mostrándose el amor que sienten entre ellos.

Sin embargo, más allá de mostrar el cariño hacia Arenas, la presentadora aprovechó para enviarle un mensaje de aliento a sus seguidores, en el que explicaba la importancia de agradecer por cada día y luchar siempre por vivir cada experiencia de la mejor manera.

“En la vida pasan cosas tan radicales como perder una pierna, pero gracias a Dios de algo físico no depende la felicidad. Yo decido ser feliz con lo que soy y con lo tengo y con esta misma gratitud vivo mis días, sonriéndole a la vida y en compañía del hombre que me cuida, me complementa, me da mucho amor y me sonríe de vuelta. ¿Para qué más?”, escribió Álvarez en la publicación.

Como era de esperarse, este video y el mensaje que lo acompañó causó toda clase de comentarios entre los seguidores de la modelo, que no dudaron en felicitar a la pareja por el amor que tienen, deseándole que puedan durar muchos años.

“¡Esa es la actitud hermosa! ¡Dios bendiga su amor!”; “Deseo de todo corazón que duren para siempre, se ven hermosos juntos. Dios los bendiga siempre” y “Qué hombre tan bello y que amor tan bonito se muestran”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Instagram.

No obstante, uno de los mensajes más aplaudidos por los fans de Daniella Álvarez fue el que dejó el mismo Daniel Arenas en la publicación de su novia.

“Así es amor lindo. La felicidad la fe y el amor son una decisión, y diaria porque cada día viene con nuevos retos y aprendizajes. Yo decidí esperarte con fe inquebrantable y no solo superaste mis expectativas sino también llegaste a cambiarme la vida por completo. Te amo, mi ángel guerrero”, escribió el actor en Instagram.