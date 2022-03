El insulto que recibió Carolina Gaitán en el ‘Factor X’

Uno de los rostros que se ha ganado el cariño de los colombianos, por su trabajo, es el de la multifacética Carolina Gaitán. La mujer de 37 años sigue en tendencia por dar voz a uno de los personajes de la película de Disney ‘Encanto’ y también por ser parte del jurado del reality de canto el ‘Factor X’.

Respecto a su participación en el concurso de RCN, Gaitán se ha mostrado muy segura y demuestra profesionalidad y conocimiento por la música, una de sus grandes pasiones. Sin embargo, en el set de grabación no todo es color rosa y se producen disparates de cualquier índole, como el del capítulo 29.

En esa ocasión, la actriz y cantante vivió un incómodo momento en el que, durante las audiciones del programa en la capital, la mujer recibió un apodo o señalamiento que no le sentó muy bien a su compañera Rossana, al parecer, no fue el más adecuado.

Como suele pasar en esta etapa del concurso, los aspirantes se paran en el set, al frente de los jurados, y comienzan a mostrar su talento. Jairo Miguel Peña fue uno de los participantes que buscaba una oportunidad de instrucción melódica, el hombre empezó a entonar una canción de su autoría, sin embargo, de un momento para otro les cambió el humor a los jurados.

Peña empezó cantando muy acelerado, le pidieron que respirara y continuó. En ese momento, lanzó su “admiración” por Gaitán, pero en una de las frases mencionó que era como una “gata sucia”, señaló a la actriz y la miró, ahí fue cuando Rossana le pidió parar.

“Hasta gata estuvo bien, lo de sucia no me gustó tanto”, dijo la artista española y jurado del Factor X. Además, recalcó que Jairo Miguel Peña miró a Carolina Gaitán y así no debía ser las cosas. No obstante, la colombiana mencionó “pero es que dijo gata, no Gaita -como también se le conoce a la artista-”

El panel tomó la situación de la mejor forma, se rieron entre ellos, pero las composiciones de Peña no le alcanzaron para pasar al siguiente nivel.

Antes de la puesta en escena, el participante había recalcado que quería mostrar “algo que ha sido con esfuerzo, que he trabajado, porque es algo propio que ha salido de mi corazón”, expresó Jairo Miguel Peña.

Este es el fragmento de video que fue compartido a través de redes sociales y muestra el jocoso momento en el reality:

Un participante de Factor X tiró una frase bien fea en su canción, mirando a Carolina Gaitán pic.twitter.com/Z18gwb2Kv9 — Ana (@PuraCensura) March 20, 2022

El factor X es un show de televisión que se presenta en Colombia y tiene como base encontrar a nuevos talentos de la música para convertirlos en grandes estrellas. Por los escenarios del concurso han pasado reconocidos artistas como Farina y el ganador de Grammys Camilo Echeverry, los dos han sido los vencedores en diferentes versiones del programa.

También, en el mismo estuvo Greeicy Rendón, multifacética mujer que sostiene una relación con el también cantante Mike Bahía y que por cierto protagoniza una nueva producción de Netflix llamada ‘Ritmo Salvaje’.

Además, el Factor X le ha apostado al talento joven y uno de los rostros más recordados por los colombianos es el de Shaira, ganadora del reallity en el 2011. Con 18 años la santandereana ha sabido sobresalir en la música de género popular, sus rancheras han hecho que sus fans la recuerden desde muy pequeña cuando cantaba Cucurrucucú paloma.

Cabe mencionar que la joven artista, fue una de las personas más afectadas por el asesinato de su amigo el estilista Mauricio Leal, encontrado en su residencia muerto junto a su madre Marleny Hernández. Hace poco reveló que Leal se le apareció en un sueño con un mensaje.