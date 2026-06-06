José Gaviria se metió en polémica de Iván Cepeda con camiseta de la Selección Colombia y envió contundente mensaje: “La ridiculez”

Las críticas de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo continuaron generando reacciones en distintos sectores del país. El candidato presidencial, respaldado por movimientos de izquierda, cuestionó que este símbolo deportivo fuera utilizado en actividades relacionadas con la campaña de Abelardo de la Espriella.

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La controversia surgió luego de que el movimiento Defensores de la Patria invitara a sus simpatizantes a asistir a las urnas vistiendo la tradicional camiseta amarilla de la selección nacional como muestra de apoyo a su aspiración presidencial. La iniciativa provocó opiniones divididas y abrió un debate sobre el uso de emblemas que representan a todos los colombianos en escenarios políticos.

A través de declaraciones públicas, Cepeda expresó su desacuerdo con esta práctica y se preguntó por qué una prenda asociada al equipo nacional estaba siendo utilizada con fines electorales. Posteriormente, elevó una comunicación a la Federación Colombiana de Fútbol, exponiendo su preocupación por lo ocurrido durante la jornada de votación.

En la queja, el aspirante sostuvo que tanto Abelardo de la Espriella como numerosos seguidores de su campaña emplearon la camiseta como un distintivo político. Además, defendió la idea de que este símbolo deportivo pertenece a toda la ciudadanía y, por esa razón, debería mantenerse alejado de actividades partidistas.

Tras el pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la polémica, diferentes figuras públicas y usuarios en redes sociales también se pronunciaron. Algunos respaldaron la posición de Cepeda, mientras que otros cuestionaron sus declaraciones y consideraron que el uso de la camiseta no debía interpretarse como una apropiación política del símbolo nacional.

Uno de los que se pronunció al respecto fue José Gaviria, exjurado de Factor X, quien quiso hablar al respecto y exponer su sentir al ver este intento por frenar el uso de la prenda de la Selección Colombia.

El productor no dudó en reaccionar en su cuenta de X, exponiendo que le parecía una ridiculez tratar de hacer algo como esto, pues tendría un efecto rebote y terminaría llevando a que muchas otras personas quisieran usarla más por llevar la contrario.

“La ridiculez de tratar de frenar el uso de la camiseta de la Selección, solo se va a traducir en más personas usando la camiseta de la Selección”, escribió en su cuenta personal de la red social.

En otros post del 1 de junio, el compositor había hablado del tema y le tiró a Iván Cepeda por este alegato: “El único problema de Cepeda con la camiseta de la Selección es que no se consigue con botoncito Mao y hasta arriba de las rodillas...”.