El nuevo “emprendimiento” que Claudia Bahamón impulsa fuera del set de MasterChef

Uno de los rostros más reconocidos por los colombianos es el de la presentadora y figura pública Claudia Bahamón. Su nombre ronda por cada portal de entretenimiento y cualquier contenido que comparte se convierte en tendencia.

Por años, Bahamón ha estado presentando el formato de competencia culinaria MasterChef y, en esta temporada se le ha visto muy activa en redes sociales, compartiendo con famosos o celebridades que dejaron las cámaras para aprender a cocinar.

La vocación y entrega que la colombiana muestra a través de la pantalla da cuenta de su gusto por la competencia y su agrado por seguir siendo la anfitriona principal del programa televisivo; de hecho, hace días, la mujer de 43 años fue el centro de atención luego de que compartiera unas fuertes palabras debido a la renuncia de una participante.

Desde luego, se sabe que ‘MasterChef Celebrity’ es grabado en las instalaciones de RCN, pero muchas de las relaciones entre los participantes, la presentadora y los chef jurados traspasan fronteras y se encuentran fuera del set. A través de las redes sociales comparten momentos que no aparecen en los capítulos del formato televisivo y donde Bahamón reluce sin ningún problema. En esta oportunidad, quedó registrada vendiendo dulces.

Uno de los participantes que ha tratado de conocer, día tras día, el arte culinario ha sido el actor Aco Pérez, él compartió un peculiar video en el que aparece la presentadora con su “nuevo emprendimiento”. Todo esto porque la también modelo y arquitecta fue captada con una canasta llena de golosinas que, al parecer, las estaba vendiendo.

Se trata de una broma en la que Ramírez quiso sacarle una sonrisa a la presentadora; el artista dijo: “Esto es lo que hace Claudia Bahamón en medio de las grabaciones, vende dulces”.

Así mismo, con risas de fondo y mientras enfoca la canasta de dulces, Aco Ramírez le cuestionó a sus seguidores de Instagram “¿qué tal el emprendimiento de Claudia Bahamón?”.

Sin embargo, Bahamón decidió defenderse y con su amable voz señaló “no estoy vendiendo dulces, los estoy regalando”, respondió mientras se alejaba de la cámara del teléfono móvil, para seguir compartiendo las golosinas con los demás.

Puso ‘nerviosa’ a una participante

En uno de los últimos episodios de ‘MasterChef Celebrity’ se vivió un momento jocoso protagonizado por la presentadora Claudia Bahamón y la comediante Pamela Ospina, que causó risas entre los participantes.

En un principio, Chris Carpentier les dio la instrucción a los concursantes de que, para el nuevo reto, debían preparar un salmón Kulibiak, un plato típico ruso que es una especie de empanada con relleno de salmón.

Ante la mirada atónita de los participantes, que no sabían cómo se preparaba tal receta, Bahamón decidió disminuir la tensión conversando con los participantes y haciéndolos reír antes de empezar a cocinar.

En el momento en que empezó a conversar con Pamela Ospina, la presentadora la sorprendió con el comentario: “Pamela, soñé contigo anoche, imagínate”.

El comentario generó risas y chiflidos de los demás participantes y la sorpresa de Ospina que le preguntó a la presentadora: “Uy, ¿cómo me fue?”, a lo que Bahamón contestó: “Superbién”, lo que generó aún más ruido en el set de grabación.

En medio de las risas, Ospina volvió a replicar el comentario diciendo: “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, expresó Ospina.

Posterior al jocoso momento, el comediante Estiward G también aprovechó para participar de la broma.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, le dijo a Bahamón. La competencia, cada vez, es más reñida y solo uno será el ganador de esta temporada del programa.