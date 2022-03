El error de Lady Noriega que la eliminó de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Una nueva jornada de MasterChef se vivió en la noche del martes 15 de marzo en la que se conoció el cuarto eliminado del reality. En el programa el ingrediente protagonista era el café, por lo que los cocineros debían poner a prueba sus habilidades culinarias con preparaciones dulces y saladas.

En el equipo que se encontraba cocinando para defender su lugar estaban: Natalia Ramírez, Lady Noriega, Cristina Campuzano, Ramiro Meneses, Tostao, Pamela y Aco Pérez.

A pesar de que todos intentaron esforzarse al máximo, la eliminada de la noche fue la actriz Lady Noriega, quien no supo entender la cocción de la proteína que estaba preparando, explico el jurado y chef Jorge Rausch.

“Desafortunadamente no entendiste tu proteína, el Ossobuco es una proteína que necesita horas de cocción, el resto del plato estaba bien, me quedo corto en lo que hubiera querido ver de ti, para mí, tu cocinas delicioso, tienes una sazón tremenda... En las competencias no se va el peor, sino el que comete un error”, dijo el chef.

Sobre la misma línea, el chef Christopher Carpentier aseguró que los jurados estaban convencidos de que ella haría parte de los finalistas por las habilidades que había evidenciado. Sin embargo, el error le costó su puesto en el programa.

La actriz colombiana pidió a todos que no la despidieran con tristeza, sino con alegría y que la recordaran de esa misma forma.

¿Qué es lo que no le ha gustado de las grabaciones de MasterChef a Tatán Mejía?

Sebastián Mejía, mejor conocido como Tatán Mejía, es uno de los competidores más fuertes de esta temporada. De hecho, sus platos y la decoración que imprime en ellos han hecho que el participante destaque entre sus compañeros. Tanto así que muchos ven con buenos ojos su participación y lo ven como finalista.

El deportista, además, se ha sentido mucho más cómodo con su participación en el programa, aunque al igual que todos ha tenido episodios de estrés que lo han llevado a necesitar asistencia médica. El motociclista recientemente habló en RCN sobre el show y contó que hay algo que no le gusta del todo de la grabación.

Allí reveló que lo único a lo que no está acostumbrado es a la vestimenta que lo obligan a usar dentro de la cocina. En Buen día, Colombia, Tatán confesó que no ha sido fácil acomodarse a los zapatos que les dieron y que son de uso diario.

El participante señaló que el calzado de caucho lo debe utilizar todo el tiempo, además para evitar accidentes en la cocina; sin embargo, señaló que no eran cómodos. “No son cómodos, no prevén una caída, son feos, no son fáciles de combinar”, dijo.

De hecho, Mejía se quitó uno de los zapatos y mostró que, efectivamente, no eran estéticos. Sin embargo, él y los demás participantes deben usarlos.

Claudia Bahamon puso nerviosa a participante durante el programa

En el último episodio de MasterChef Celebrity se vivió un momento jocoso protagonizado por la presentadora Claudia Bahamón y la comediante Pamela Ospina, que causó risas entre los participantes.

En un principio, Chris Carpentier les dio la instrucción a los concursantes de que, para el nuevo reto, debían preparar un salmón Kulibiak, un plato típico ruso que es una especie de empanada con relleno de salmón.

Ante la mirada atónita de los participantes, que no sabían cómo se preparaba tal receta, Bahamón decidió disminuir la tensión conversando con los participantes y haciéndolos reír antes de empezar a cocinar.

En el momento en que empezó a conversar con Pamela Ospina, la presentadora la sorprendió con el comentario: “Pamela, soñé contigo anoche, imagínate”.

El comentario generó risas y chiflidos de los demás participantes y la sorpresa de Ospina que le preguntó a la presentadora: “Uy, ¿cómo me fue?”, a lo que Bahamón contestó: “Superbien”, lo que generó aún más ruido en el set de grabación.

En medio de las risas, Ospina volvió a replicar el comentario diciendo: “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, expresó Ospina.

Posterior al jocoso momento, el comediante Estiward G también aprovechó para participar de la broma.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, le dijo a Bahamón.