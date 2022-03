Claudia Bahamón puso ‘nerviosa’ a una participante de MasterChef Celebrity

En el último episodio de MasterChef Celebrity se vivió un momento jocoso protagonizado por la presentadora Claudia Bahamón y la comediante Pamela Ospina, que causó risas entre los participantes.

En un principio, Chris Carpentier les dio la instrucción a los concursantes de que, para el nuevo reto, debían preparar un salmón Kulibiak, un plato típico ruso que es una especie de empanada con relleno de salmón.

Ante la mirada atónita de los participantes, que no sabían cómo se preparaba tal receta, Bahamón decidió disminuir la tensión conversando con los participantes y haciéndolos reír antes de empezar a cocinar.

En el momento en que empezó a conversar con Pamela Ospina, la presentadora la sorprendió con el comentario: “Pamela, soñé contigo anoche, imagínate”.

El comentario generó risas y chiflidos de los demás participantes y la sorpresa de Ospina que le preguntó a la presentadora: “Uy, ¿cómo me fue?”, a lo que Bahamón contestó: “Superbien”, lo que generó aún más ruido en el set de grabación.

En medio de las risas, Ospina volvió a replicar el comentario diciendo: “Pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”, expresó Ospina.

Posterior al jocoso momento, el comediante Estiward G también aprovechó para participar de la broma.

“Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”, le dijo a Bahamón.

Las risas se apoderaron del set y Bahamón incluso se sonrojó por la broma.

Polémica en ‘MasterChef’: fuertes palabras de Claudia Bahamón por renuncia de participante

El lunes 7 de marzo, un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity dejó impresionados no solo a los participantes y a la presentadora Claudia Bahamón, sino a los televidentes que siguen fielmente el programa.

En el inicio del capítulo, además de indicar cómo se iba a realizar el nuevo reto de campo, Bahamón cambió el tono y empezó un discurso poco esperado. “Señores, yo llevo aquí mucho tiempo trabajando en MasterChef, comenzamos con Nico y con Jorge, luego llegó Chris y hemos hecho una familia muy especial, respetamos muchísimo la competencia y es una competencia justa y ustedes van a dar fe de eso en la medida que vayan pasando los días, y cada vez van a amar más los alimentos”, empezó diciendo.

Después, hizo énfasis en que en todo el tiempo que lleva en el programa ha logrado ver que el paso por la cocina más importante del mundo sí logra cambiar a los participantes: “Van a respetar más los alimentos y, cuando lleguen a sus casas, van a entregarle esa comida a la gente que vive en su casa con tanto cariño y con tanto amor, que cuando salgan de esta cocina, como dice Christopher, ‘entraron unas personas, pero salen como otros seres humanos’”.

Todo este preámbulo fue el que ella eligió para anunciar que la periodista Alexandra Montoya había decidido abandonar el programa. “Por tanto, esto para decirles que Alexandra Montoya ha tomado la decisión de abandonar la cocina, renunció a estar en esta cocina. Esto nunca había pasado en MasterChef, nunca. Creemos que ella ni siquiera le dio la oportunidad de entender realmente lo que ustedes viven acá”, agregó.

La cara de sorpresa de los participantes no se dio a esperar, al igual que los comentarios de algunos en las entrevistas individuales: “La voy a extrañar”; “me hubiera gustado cocinar con ella”; “no me esperaba su salida repentina”; “espero esté bien ella y su familia”; “renunció muy fácil, muy rápido”, fueron varios de ellos.

Sin embargo, el que más resaltó en redes sociales fue el de la actriz Carolina Gómez, quien señaló: “Yo creo que todos en la vida tenemos la libertad de tomar decisiones y ella tomó una decisión y se la respeto”.

Pero todo no paró ahí, la presentadora continuó explicando: “Por lo tanto, hay una persona que quiere aprovechar esta oportunidad, que sí quiere demostrar que la cocina es muy importante para su vida, que quiere competir al igual que ustedes, y vamos a darle la bienvenida”.

Tras su discurso, la ahora participante y actriz Natalia Ramírez llegó en un carro de carreras y usando ropa deportiva. Tan pronto frenó y se bajó, todos sus compañeros corrieron a abrazarla y a darle una calurosa bienvenida al programa, pues ella había sido la primera eliminada del programa y ninguno alcanzó a compartir plenamente sus dotes en la cocina.