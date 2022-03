Greeicy Rendón tuvo una caída en pleno concierto y en avanzado estado de embarazo

Greeicy Rendón y Mike Bahía serán padres dentro de poco tiempo. Actualmente la artista colombiana cuenta con ocho meses de embarazo.

Sin embargo, a pesar de su avanzado estado de gestación sigue haciendo ‘shows’ alrededor de Colombia y, en uno de ellos, contó que había sufrido una caída.

“Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ustedes no me vieron. Me caí y me di tremendo totazo, pero espérate te digo una cosa, Dios está arriba, adelante, atrás, cuidándome, yo entré a cambiarme y dije Dios mío, qué acaba de pasar, no entendés cómo mi cuerpo reaccionó, pero me caí y esta rodilla la tengo ahí, pero no pasó nada”, dijo la estrella colombiana.

Aunque no se conocieron imágenes de la caída de Greeicy, los asistentes aseguraron que efectivamente ocurrieron los hechos, lo que confirmaría el tropiezo que tuvo la cantante, eso sí, sin nada que lamentar para el bebé que viene en camino.

La actualidad de Greeicy Rendón

Recientemente la cantante vallecaucana dio pistas acerca del género de su bebé y asimismo compartió el nombre que tiene pensado para su primogénito y las razones que los llevaron a pensar en ese nombre; sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las imágenes que ha compartido de su embarazo.

La artista mostró en su cuenta de Instagram uno de los movimientos del bebé en su cuerpo, en donde cuenta con más de 19,7 millones de seguidores. “Siempre que hay amor, se acaban los errores”, se ve en el fragmento de la canción que la artista compartió junto con las imágenes mientras su bebé hace movimientos dentro de su barriga.

La intérprete de Amantes manifestó el nombre para su primogénito en el programa Buen día Colombia de RCN. Allí estaba en compañía de su pareja, Mike, quien aseguró que su bebé se llamará ‘Kai’. Sin embargo, dijo que aún no precisan la manera en que van a escribirlo a la hora de hacer su registro.

Hace poco también se estrenó una nueva serie de Netflix y ante esto Rendón confesó que volver a esta disciplina actoral fue una experiencia “preciosa”. La producción titulada Ritmo salvaje, es una serie juvenil llena de música y baile, por supuesto, al ritmo del reguetón.

Greeicy actuará y cantará, tal como lo sabe hacer en cualquier escenario. “Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y, como siempre, me dejó recuerdos una chimba”, escribió la colombiana que se dio a conocer en el reality show Factor X, en el año 2007.

La actriz agradeció al equipo de producción y realizadores que hicieron posible el resultado final de la serie Ritmo salvaje, la cual se estrenó el pasado 2 de marzo.

Ritmo salvaje cuenta la historia de dos grupos de jóvenes cuyas realidades no podrían ser más opuestas, pero todos comparten un profundo amor por el baile y la actuación. Además, todos se encuentran en un punto crucial en sus vidas, puesto que deberán tomar los primeros pasos hacia el camino que desean seguir.