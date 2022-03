“Haga la tarea papito”: Johanna Fadul a Juanse Quintero tras embarazo de Greeicy

Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más estables de la farándula colombiana y es que a pesar de que a veces se alejen un poco de la vida pública, siempre están rodeados de grandes amigos y colegas de la industria.

Por estos días, Fadul y Quintero estuvieron en un evento en el que también coincidieron con la cantante Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía. Allí la actriz de Sin senos no hay paraíso se mostró sorprendida por la barriguita de embarazo de Rendón y no dudó en lanzarle un comentario a su esposo.

“Mi amor, qué pasa, se quedó atrás. Haga la tarea, papito, qué pasa”, dijo la ‘influenciadora’ mientras miraba la pancita de la caleña.

De inmediato, el cantante le respondió asegurando que ya habían “mandado a congelar unos ovulitos”, mientras que Bahía le seguía diciendo que estaba “quedado”.

En la grabación, el intérprete de Buscándote empezó a darle unos consejos que al parecer a él le funcionaron para lograr ser padre: “Mucha clara de huevo, mucho carbohidrato y haga la tarea”, afirmó el artista colombiano.

Todo indica que el encuentro se habría dado durante la presentación de Greeicy y Mike este sábado 5 de marzo, en el Centro de Eventos Valle del Pacifico.

La publicación fue compartida por la actriz Johanna Fadul en su cuenta de Instagram y hasta el momento ha despertado más de 100 mil me gusta y cientos de comentarios en los que varios comentaron el curioso encuentro.

“Qué linda se ve esta pareja”; “Ellos siempre tan firmes y tan juntos, ya la vida debería recompensarlos”; “Serían unos papás geniales, me alegra verlos juntos”; “No sé cuánto llevan de casados pero me gustaría verlos en el papel”; “Los adoro, qué buenos artistas son los dos y qué buena pareja la que hacen”, fueron algunos de los comentarios.

Problemas alimenticios

Finalizando el año 2021, la actriz contó en el programa Buen día Colombia, del Canal RCN, sobre un problema alimentario que tuvo hace 10 años, una situación que no había revelado sobre su vida personal.

“Es un tema que es como un laberinto sin salida, entra uno como en un tema de depresión y lo más feo es sentir que no se puede salir eso, pero hoy les puedo decir que sí se puede, siempre y cuando uno tenga la fuerza de voluntad y las ganas”, narró la intérprete del personaje de Daniela Beltrán en la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso.

La bogotana, de 36 años y quien está casada con el también actor y presentador Juan Sebastián Quintero, decidió narrar ese momento difícil que pasó por la enfermedad. “Ha sido un trabajo de varios años, estuve interna y duré tres meses y medio más o menos haciendo todo un tratamiento. Ahí aprendí, acepté y entendí que sea como sea primero tengo que amarme yo y aceptarme yo”, destacó la actriz.

Fadul, quien tiene seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aceptó que hay ocasiones en los que vuelve a sentirse mal por su peso. “Fue como aceptar que tuve una condición durante un tiempo y que es algo que vivirá hasta el día que me muera. Dentro de mí y, a veces, no crean, no soy la más segura e invencible; no, tengo mis inseguridades y a veces cuando me subo de peso es como, no... ¿por qué? Y sufro. Sigue pasando, pero ya lo sé manejar, esa es la clave, saber manejar y controlar ese demonio que tenemos y no nos deja en paz”, dijo.

La actriz también aprovechó su invitación en el programa de RCN para enviar un consejo a las personas que sufren por lo mismo que ella pasó hace 10 años. “Hagan caso omiso, no le paren bolas a esos ‘fantasmitas’ que todo el tiempo tenemos encima que quizá nos están diciendo cosas que no son. Dios a todos nos mandó perfectos y únicos”, concluyó Fadul.