Tatán Mejía habló de más y reveló lo peor de las grabaciones en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity, que fue estrenado recientemente y lleva más de dos semanas al aire, ha generado hasta el momento bastante impacto en las redes sociales debido a que es la producción más vista del Canal RCN.

Igualmente, el programa gastronómico ha tenido algunos hechos inusuales durante esta temporada, como la inesperada renuncia de la periodista Alexandra Montoya. Además, las tensiones en la cocina han aumentado y se han conocido declaraciones de los participantes sobre el reality.

Sebastián Mejía, mejor conocido como Tatán Mejía, es uno de los competidores más fuertes de esta temporada. De hecho, sus platos y la decoración que imprime en ellos han hecho que el participante destaque entre sus compañeros. Tanto así que muchos ven con buenos ojos su participación y lo ven como finalista.

El deportista, además, se ha sentido mucho más cómodo con su participación en el programa, aunque al igual que todos ha tenido episodios de estrés que lo han llevado a necesitar asistencia médica. El motociclista recientemente habló en RCN sobre el show y contó que hay algo que no le gusta del todo de la grabación.

Allí reveló que lo único a lo que no está acostumbrado es a la vestimenta que lo obligan a usar dentro de la cocina. En Buen día Colombia, Tatán confesó que no ha sido fácil acomodarse a los zapatos que les dieron y que son de uso diario.

El participante señaló que el calzado de caucho lo debe utilizar todo el tiempo, además para evitar accidentes en la cocina; sin embargo, señaló que no eran cómodos. “No son cómodos, no prevén una caída, son feos, no son fáciles de combinar”, dijo.

De hecho, Mejía se quitó uno de los zapatos y mostró que, efectivamente, no eran estéticos. Sin embargo, él y los demás participantes deben usarlos.

Enfrentamientos entre los participantes de Masterchef

A medida que el programa avanza, las tensiones en la cocina han aumentado; de hecho, recientemente se conoció la pelea que protagonizaron Isabella Santiago y Ramiro Meneses.

Todo comenzó después de que la famosa actriz le diera varias instrucciones confusas a Meneses en medio de la prueba por equipos. El objetivo del reto era preparar de la mejor forma un atún.

Los artistas, sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en cuál era la opción más adecuada para hacer esta proteína, si sellarlo o servirlo como estaba, por lo cual Santiago regañó fuertemente al antioqueño.

“Entonces, sellémosle el hijueputa atún a ver si se calma”, le respondió el actor, visiblemente molesto. Jorge Rausch se acercó a la estación luego de este incidente y les dijo que era mejor servirlo sin sellar, como decía el también director.

Ante la recomendación que les dio el experimentado cocinero, la modelo volvió a reclamarle a Meneses y aseguró que ella desde un principió le pidió que no lo sellara. “Lo que te dije, Ramiro no lo selles”, indicó.

“Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras. Me estaba diciendo todo lo contrario”, puntualizó el actor en las entrevistas con la producción.

Luego concluyó: “No, no me estaba diciendo eso porque no me había dejado trabajar durante la prueba. Me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Las actitudes de Isabella Santiago han generado algunas inconformidades dentro de la competencia. Incluso, ha sido criticada por los televidentes en las redes sociales.

Otra de las polémicas que se generó en el programa fue la renuncia del periodista de Caracol radio, Alexandra Montoya, quien recientemente rompió el silencio y reveló en La Luciérnaga el porqué de su decisión.

Montoya puntualizó que se sentía bastante incómoda y no era feliz en el popular programa de cocina. Asimismo, indicó que no tuvo ningún problema o conflicto con sus compañeros. “Me fui en un momento en el que estaba ganando, en el que tenía las mejores relaciones con todos, sin excepción. Me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz”, agregó.