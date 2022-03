“La mitad de lo que dijo es falso”: Luisa W responde a médico que reveló supuestas cirugías en su rostro

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W no dudó en aparecer en redes sociales luego de que el doctor y cirujano estético Juan Diego Otálvaro publicara un post en Instagram que mostraba el antes y después de la antioqueña en relación con las intervenciones quirúrgicas que, presuntamente, se había realizado en el rostro.

“Luisa Fernanda W, otra famosa que nos muestra cómo con procedimientos estéticos sutiles y conservando siempre los límites de la estética se logran resultados increíbles”, escribió el especialista.

Según Otálvaro, la creadora de contenidos se ha hecho una serie de cambios en su cara como bótox, aumento de pómulos, rinoplastia, aumento de labios, mentón y perfilamiento mandibular.

Ante las afirmaciones del profesional, Luisa Fernanda no quiso quedarse callada y a pesar de que el cirujano especificó que ninguno de los procedimientos fueron realizados por su equipo de trabajo, la mujer desmintió uno que otro retoque que, según el especialista, ella tenía en su cutis.

“Doc’, cuando quiera me revisa para que se dé cuenta que no tengo ni perfil mandibular ni pómulos ni mentón”, inició escribiendo la también cantante, mediante un comentario en la misma red social.

Asimismo, la joven aclaró que su fidelidad ante el público es transparente. “Yo soy muy abierta con las cosas que me he hecho y jamás negaría lo que tengo”, agregó.

De hecho, para evitar rumores, dio a conocer cuáles son los únicos cambios que se ha realizado en su rostro, a parte del aumento de busto que se había puesto hace unos meses.

“La nariz, lo saben; bótox, también; y los labios me los hice, pero me retiré el producto porque se me regó por parte del rostro. Por eso jamás volví a hacer nada. Así que por favor pido que este tipo de información no la divulguen así. La mitad de todo esto es falso”, concluyó la influenciadora que cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Respecto al doctor Otálvaro, el hombre decidió responder al comentario de la paisa y explicó que la información que él compartió no debe ser totalmente verídica: “Voy a responder respecto al comentario de Luisa Fernanda W (...) nosotros recordamos que únicamente hacemos estos post de carácter informativo con cosas que creemos, por la experiencia, que se han realizado. No tiene que ser 100 % verídico, pero es algo cercano a lo que nosotros creemos, igualmente, lo que buscamos con estos post es educar a las personas de que los procedimientos se pueden realizar de la manera correcta, en las medidas correctas”, explicó el cirujano estético.

Cabe mencionar que Otálvaro ha estado últimamente en el radar de los portales de entretenimiento ya que, así como hizo una comparación con el rostro de la creadora de contenido, también ha hecho análisis de otras famosas colombianas y de talla mundial, como Becky G, Belinda, Epa Colombia, Greecy Rendón, Kylie Jenner, entre otras.

Por su parte, Luisa Fernanda W no pronunció nada más al respecto. La antioqueña se encuentra realizando contenido para su perfil de Instagram, en el que se le ha visto con nuevas propuestas que abarcan la moda acerca de looks del día a día y una sección en la que, según la ocasión o situación que sus seguidores le comenten, ella trata de idear un outfit sensual.

Una de las publicaciones más polémicas fue cuando le preguntaron a la mujer que ideará un vestuario para asistir a una reunión escolar: “Por favor un outfit para reunión de papitos y mamitas en el colegio de los chiquis”, escribió una usuaria.

Sin pensarlo, Luisa Fernando W se puso a trabajar en su combinación de ropa y apareció al frente de la pantalla de su teléfono móvil con un vestido de dos piezas, formal y de color blanco, pero la sorpresa se dio cuando mostró que se iría con un pequeño croptop, aquí la publicación: