Carolina Cruz recordó duro episodio de su vida en el que fue blanco de fuertes críticas: “Me sentí tan agobiada”

En ese momento, Carolina Cruz decidió ofrecer una disculpa a quienes se habían ofendido por utilizar libros para eso. “ Yo desarrollé la idea porque la encontré en Pinterest, la envié, me la aprobaron... antes de desarrollar la idea al aire hice unas recomendaciones, dije que sean libros que ya no estén utilizando... hablamos la importancia de leer antes de desarrollar la actividad”, explicó en su momento.

No obstante, los comentarios negativos no dejaban de aparecer, motivo por el que la también modelo optó por tomar una radical decisión como figura pública, que recordó recientemente en un episodio de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad . Allí, la presentadora confesó que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, actualmente conocida como X, porque las críticas comenzaron a afectarla.

“Se acaba el programa, salgo del aire y me empiezan a escribir. Yo tenía en ese momento Twitter y ya existía Instagram, y cuando yo veo que soy tendencia. Y yo decía: ¿pero tendencia por qué? (…) Yo no entendía por qué esto había cogido una dimensión tan grande, cuando ese nunca fue la forma ni el estilo ni el mensaje que queríamos mandar del portacuchillos (...) La idea jamás fue ni matar ni asesinar ni acabar a la literatura”, comentó.

“Es que nunca se me pasó por la cabeza. La gente tiene tan dañada la cabeza, tiene tanto negativismo y tantos problemas y muestran las cosas como ellos la ven. Me empezaron a dar durísimo, tan duro que yo salí en Instagram e hice un video en la noche, pero después me arrepentí porque fue como aceptarle a la gente que estaba haciendo algo malo y así no fue. Me sentí tan agobiada y tan cargada de esa energía y por eso cerré Twitter con 3 millones de seguidores”, agregó.