Isabella Santiago se sinceró e hizo importante confesión sobre su cuerpo, algo de lo que poco le gusta hablar

Por estos días, La casa de los famosos Colombia ha dado mucho de qué hablar, desde que se conoció la expulsión de la actriz Isabella Santiago, luego de haber roto varias reglas después de una noche de tragos.

Los comportamientos, actitudes y acciones que Santiago hizo en la madrugada del sábado luego de la fiesta, provocaron la radical decisión de ‘Jefe’, de expulsarla del reality, teniendo que salir por la puerta chica del formato, sin dar mayores explicaciones.

“Isabella, ayer rompiste varias reglas y por eso estás expulsada de la competencia. Abandona mi casa en este momento. Tus compañeros prepararán tus pertenencias y te las harán llegar”, fueron las palabras con las que se anunció la salida de la participante.

Isabella santiago | Foto: Tomada de redes sociales

Y aunque sin dudarlo este fue uno de los momentos más duros para la venezolana, horas antes de su expulsión, había pasado unos momentos agradables junto a Wendy Guevara, con quien incluso se sinceró sobre un detalle de su cuerpo en medio de una dinámica.

Isabella Santiago habló sobre su transición a mujer

Así se pudo ver durante la tarde del viernes 3 de mayo, donde en medio de la visita de Wendy, quien se ganó la versión mexicana del reality, se realizó la dinámica de ‘resulta y resalta’ que ella creó, donde hace diferentes preguntas a los invitados, que en este caso eran los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Una de las invitadas a la dinámica fue Isabella, a quien con su humor Guevara le indagó sobre su transición y sobre un detalle de su cuerpo.

“Ustedes siempre lo han querido saber. Es que yo creo que ya no tienes, ¿o sí? ¿No quieres decirlo? Si no quieres no hay ‘pedo’, porque yo sí tengo”, le expresó Wendy frente a las cámaras.

En ese momento, Isabella Santiago se sinceró, confesando que aunque es un tema del que poco le gusta hablar, sentía que era la oportunidad de expresar sus sentimientos, revelando que aún no ha hecho el proceso de cambio de sexo.

“Yo casi nunca hablo de eso, cuando chiquita hablaba menos. Siento que es algo muy privado, pero eso era antes, ahora ya estoy en un momento de mi vida mucho más maduro donde puedo decir que realmente aún no he hecho el proceso de cambio porque me pasó algo en el último año que fue que lo intenté por tercera vez y casualmente siempre pasaba algo que no hacía que sucediera”, expresó la actriz.

Según confesó, aunque ha intentado hacerse la cirugía de reasignación en varias ocasiones, finalmente ha aceptado su cuerpo tal y como es, por lo que ya no pensaría en dicho procedimiento.

“Al final entendí que no es necesario porque la fuerza y vitalidad de este cuerpo en el que vine a nacer, pues, está ahí. Siento que si uno como persona trans corta esto, pues, acaba con la conexión directa. Entendí que no es necesario, que yo me puedo aceptar a mí misma tal cual y como soy”, mencionó Isabella.