Shakira enciende las redes y genera envidia con su vestido en la fiesta del Met Gala: así fue su pinta de “la venganza”

¿El vestido de la venganza?

El sexy y elegante vestido de Carolina Herrera contaba con una abertura hasta el muslo, aberturas laterales, maxi mangas y un deslumbrante broche central que destacaba su poderoso escote. Un look perfectamente combinado con tacones del mismo tono, de Stuart Weitzman. / (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP