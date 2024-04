Shakira abrió su corazón y contó, por primera vez, verdad sobre “infierno” que vivió mientras salía con Piqué: “Me sentía culpable”

Pese a que ya pasó la página, la artista no dudó en compartir por qué estuvo siete años sin lanzar un disco, a los que les puso fin el pasado 22 de marzo con el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran , y contó qué pasó realmente durante ese tiempo.

Luego, agregó: “Es como ir al psiquiatra. Me ayuda a procesar un montón de emociones y sentimientos, que de otro modo, solo podría fusilar. Haber amado es la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca. Trato de enseñarles a mis hijos que hay gente buena a la que vale la pena amar”.