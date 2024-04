Vanessa de la Torre bajó de la nube a Shakira por elogios de Henry Cavill: ¿qué dijo?

Luego de lo ocurrido, la cantante barranquillera se centró en sacar su carrera musical adelante, pues la había pausado por mudarse a España con el ex Barcelona. Por esta razón, Shakira plasmó su dolor y renacer en sus letras, las cuales tuvieron una gran acogida mundial, tanto que el pasado 22 de marzo lanzó su nuevo álbum discográfico Las mujeres ya no lloran o LMYNL .

| Foto: YouTube The Tonight Show Starring Jim

La colombiana habló de su proceso personal y del impacto del nuevo álbum en su vida. | Foto: YouTube The Tonight Show Starring Jim

Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

Contexto: Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

¿Qué dijo Henry Cavill de Shakira?

Han pasado nueve años desde que el reconocido actor reaccionó ante la exitosa colombiana y recientemente ha hablado de ella, en entrevistas por la promoción de su película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare .

En una charla que sostuvo con el programa Despierta América, una periodista le recordó a Cavill ese momento del 2015 y le preguntó si realmente se considera un fan de la cantante, por lo que sus compañeros con los que se encontraba en el set no dudaron en responder por él mientras se reían: “Claro que es un gran fan de Shakira, sus caderas no mienten”; el actor siguió la cuerda y mencionó: “Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí”.