Shakira sorprendió a sus seguidores tras grabar un video en el Metro de Nueva York

La cantante Shakira es una de las artistas colombianas que mayor éxito ha logrado a lo largo de su carrera artística, gracias a las diferentes canciones que ha lanzado a lo largo de su carrera musical.

Desde que lanzó su nuevo álbum discográfico, Las mujeres ya no lloran, la barranquillera no ha dejado de sorprender a sus fans, no solo con las canciones o videos, sino con apariciones sorpresa.

| Foto: JAUME DE LAIGUANA

La primera aparición sorpresa la hizo en Times Square, donde la intérprete de TQG ofreció un concierto totalmente gratis para los miles de fanáticos que asistieron al lugar.

En el escenario de la famosa calle neoyorkina, la cantante abrió el especial momento con su icónica canción Hips don’t lie y, además, agradeció a sus seguidores, mientras cantaba sus más grandes éxitos.

“¡Hola, New York! Wow, esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum: Las mujeres ya no lloran”, aseguró.

Vi un concierto gratis de @shakira en Times Square. No lo supero 😂🤩 pic.twitter.com/KG2nFC6zhk — Valerie (@Valerieef_) March 27, 2024

Esta no ha sido la única aparición sorpresa que Shakira, ya que en las últimas horas fue vista en el Metro de Nueva York, al parecer, grabando el video de una de sus canciones.

Así lo pudieron evidenciar diferentes fanáticos, que tuvieron la oportunidad de encontrarse con la colombiana mientras se encontraba grabando algunas escenas de lo que sería el videoclip de Última, la canción con la que finaliza el disco.

En las distintas imágenes que se han dado a conocer en la red, que fueron captadas por transeúntes, se puede ver a Shak luciendo un look negro, mientras se cubre con un abrigo negro y recorre varios lugares.

Shakira en el metro de Nueva York

durante la filmación del vídeo musical de “Última”. pic.twitter.com/Qm0w94VTxO — Fans Shakira (@fshakiraesp) March 31, 2024

Shakira was spotted filming a music video for “Última” in New York City today. 🥲pic.twitter.com/BC4RTTGAso — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) March 30, 2024